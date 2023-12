PS5-Spiele im Angebote: Diese 10 Hits & Geheimtipps gibt’s jetzt günstig bei Amazon

Auch nach den großen Weihnachts-Sales könnt ihr bei Amazon noch günstig Spiele für PlayStation 5 abstauben.

Lagen bei euch unterm Weihnachtsbaum keine PS5-Spiele oder zumindest nicht die richtigen? Kein Problem, denn bei Amazon gibt’s auch jetzt noch genügend günstige Games, um sich für den Winter einzudecken. Da die größeren Weihnachts-Sales inzwischen vorbei sind, muss man sich nur ein bisschen durch die Angebote und Bestsellerlisten wühlen, um sie zu finden:

Für alle, die keine Zeit und Lust dazu haben, eigenhändig Amazons umfangreiches und oft recht chaotisch sortiertes Spiele-Sortiment zu durchstöbern, haben wir hier zehn Schnäppchen für PS5 herausgesucht. Mit dabei sind AAA-Hits aus 2023 wie Assassin’s Creed Mirage oder Hogwarts Legacy, Exklusivspiele wie Ratchet & Clank: Rift Apart oder Uncharted und mit Atomic Hearts auch ein etwas kleinerer, aber trotzdem spektakulär inszenierter Titel:

Vor allem Ratchet & Clank: Rift Apart können wir euch nur wärmstens ans Herz legen. Der Shooter gehört zwar zu den ältesten Spielen auf unserer Liste, zeigt aber durch seine fließenden Wechsel zwischen verschiedenen Welten noch immer beeindruckend, wozu die PS5 im Stande ist. Außerdem lohnt es sich selbstverständlich, mit der Uncharted Legacy of Thieves Collection zwei PS4-Hits in der Remastered-Version für PS5 zum Sparpreis nachzuholen.

Amazon verrät leider nicht, wie lange die Angebote noch laufen. Die Preise können sich also jederzeit wieder ändern. Außerdem können einzelne Spiele natürlich bald ausverkauft sein.

