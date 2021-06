Ratchet und Clank: Rift Apart ist ein Muss für PS5-Besitzer

18.06.2021 16:30 Uhr

Ratchet & Clank: Rift Apart sah in Trailern und erstem Gameplaymaterial fabelhaft aus. Auch wir waren in unserer Vorschau stark beeindruckt, was die PS5 alles drauf hat. Aber nur, weil ein Spiel im Vorschaumaterial schick wirkt, bedeutet das ja noch lange nicht, dass am Ende auch ein cooles Spiel dabei herauskommt. Deswegen waren wir mindestens genau so gespannt auf den Test wie ihr.

Hannes' Test zu Rift Apart

Wir haben vor allem drauf geachtet, wie sich die unterschiedlichen Grafikmodi schlagen, wie die PlayStation 5 mit den Hardwareanforderungen klarkommt und zu guter Letzt natürlich auch, ob das Spiel überhaupt Spaßmacht. Kann Ratchet & Clank: Rift Apart sein Tempo aus den Trailern auch ingame halten? Und ist das gut? Oder verstecken sich darin auch Nachteile? All das beantworten wir im Video, viel Spaß!