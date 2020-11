PS5-Spiele mit dem DualShock 4 zocken geht doch - mit Remote Play

Die PS5 setzt auf eine umfangreiche Abwärtskompatibilität, was dazu führt, dass 99 Prozent der PS4-Bibliothek auf der Next-Gen-Konsole spielbar ist. Auch der DualShock 4 kann mit der PS5 verbunden werden, um die alten Titel zu spielen. Im Falle von PS5-Exclusives wie Astro's Playroom oder das Demon's Souls wird aber ein DualSense zwingend benötigt.

PS5-Spiele auf der PS4 zocken? Kein Problem!

PS5 Remote Play jetzt auf jeder PS4: Wer sich aber gegen die Naturgesetze erheben und unbedingt PS5-Spiele mit dem PS4-Controller spielen will, kann das tatsächlich tun. Dafür braucht es nur den Umweg über die neue PS5 Remote Play-App, die überraschend auf der PS4 aufgetaucht ist. Mit der neuen Software lässt sich die altgediente PlayStation 4 mit der kommenden PS5 verbinden.

Dann können wir auch PS5-Inhalte auf die PS4 in 1080p-Auflösung streamen und Titel wie Astro's Playroom auf der alten Hardware spielen. Tatsächlich ist damit dann auch die DualShock 4-Barriere aufgehoben und wir können mit unseren PS4-Controller als Astro Bot das spielbare PS5-Tutorial zocken.

Den Videobeweis dafür liefert Andy Robinson von VideoGamesChronicle:

Link zum Twitter-Inhalt

Andersrum geht es nicht: Der DualSense-Controller kann zwar auf verschiedensten Plattformen eingesetzt werden, mit der PS4 ist er allerdings nicht kompatibel. Manche Astro's Playroom-Level benötigen beispielsweise das eingebaute Mikro des PS5-Controllers. Womöglich gibt es also irgendwann eine Gameplay-Grenze.

Parallel dazu hat sich Robinson noch in Inception-Gefilde begeben und versucht, die PS5 Remote Play-App via PS4 Remote Play auf der PS Vita zu starten. Das scheint aber etwas zu viel des Guten zu sein, denn hier wird der Streaming-Vorgang abgebrochen.

Was die PS5 noch so zu bieten hat und ob Sonys neue Heimkonsole gelungen ist, erfahrt ihr in unserem großen Test:

429 18 Mehr zum Thema PS5 im Test - Groß, schnell & verdammt mächtig

Nutzt ihr die Remote Play-Funktionen der PlayStation-Familie öfter?