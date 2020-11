Während wir in Europa bis zum 19. November warten müssen, wird die PlayStation 5 in den USA bereits ab dem 12. November verfügbar sein. Das Zubehör können die US-Amerikaner aber jetzt schon kaufen, weshalb einige Content Creator schon getestet haben, auf welchen Geräten der neue DualSense-Controller funktioniert. Das Ergebnis ist etwas seltsam, denn während der PS5-Controller auf der PlayStation 4 nicht reagiert, klappt die Verbindung auf der PlayStation 3 einwandfrei (via VGC).

DualSense-Controller auf der PS4 nutzlos

So testete beispielsweise der YouTuber MidnightMan in einem Video, ob der PS5-Controller auf anderen Geräten erkannt wird.

Sein Test an der PS4 fällt da ernüchternd aus: Per Kabel wird der DualSense gar nicht erkannt und auch wenn es über Bluetooth als "Wireless Controller" verbunden wird, reagiert das System nicht auf die Controller-Eingaben. Auf der PS4 ist der DualSense offenbar also nutzlos.

Dafür klappt die Verbindung mit der PS3 über ein Kabel einwandfrei. Ähnlich sieht es beim PC bzw. Mac aus. Per Kabel können wir hier die PS4-Spiele über Remote Play spielen. Eine Bluetooth-Verbindung auf Windows-Rechnern will sich im Gegensatz zum Mac aber nicht erfolgreich einstellen, auch wenn der Controller angezeigt wird. Und auch in iOS suchen wir bei den Bluetooth-Geräten vergeblich nach dem PS5-Controller.

Hier noch einmal das Video, in dem MidnightMan die Verbindungen ausprobiert:

PS5-Controller auf der Nintendo Switch

Interessanterweise hat der Content Creator BrokenGamezHDR auch eine Verbindung zur Nintendo Switch ausprobiert. Dank eines 8-Bitdo-Adapter schaffte er es, den PS5-Controller auf der Nintendo Switch zum laufen zu bekommen:

Nicht der volle Funktionsumfang: Wie wir sehen, ist die Kompatibilität des DualSense damit nur teilweise und manchmal auch nur über Umwege möglich. Aber selbst wenn wir den PS5-Controller an anderen Geräten verwenden, werden wir nur die grundlegenden Funktionen nutzen können. Die neuen DualSense-Funktionen wie die adaptiven Trigger bleiben logischerweise der PS5 vorbehalten.

Funktioniert denn der PS4-Controller auf der PS5?

Andersrum lässt sich sogar offizielle sagen, in wie weit wir denn der DualShock 4-Controller auf der PS5 nutzen können. Hier hat Sony nämlich erklärt, dass der PS4-Controller auf der PS5 funktioniert, allerdings nicht mit PS5-Spielen, sondern nur mit abwärtskompatiblen PS4-Titeln.

Der DualSense-Controller im Detail

Falls ihr mehr zum neuen PS5-Controller wissen wollt, haben wir eine Übersicht für euch zusammengestellt. Hier findet ihr alle Infos zu den neuen Funktion, technische Spezifikationen und ihr könnt euch ansehen, wie der DualSense auseinandergenommen aussieht:

Was haltet ihr von der Kompatibilität des DualSense? Auf welchen Geräten würdet ihr den PS5-Controller noch nutzen wollen?