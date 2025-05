PS5-Spiele für unter 15€ im Angebot: Diese Hits und verkannten Perlen könnt ihr jetzt zum Schnäppchenpreis abstauben!

Lust auf Schnäppchen für PS5? Dann haben wir euch hier acht Spiele herausgesucht, die ihr schon für unter 15€ bekommt!

Für all jene unter euch, die nach spannenden PS5-Spielen suchen, aber nur ein beschränktes Budget zur Verfügung haben, hat MediaMarkt gerade ein paar interessante Deals zu bieten. Dort gibt es jetzt nämlich eine ganze Reihe von PS5-Spielen zu Preisen von unter 15€ im Angebot. Dabei handelt es sich zwar nicht um die ganz großen und aktuellen AAA-Titel, sondern zumeist um etwas kleinere oder schon ältere Spiele, trotzdem sind einige lohnenswerte Schnäppchen dabei.

Da es dabei nicht um einen offiziellen Sale geht, sondern um einzelne Angebote, durch die MediaMarkt vermutlich Restposten loswerden will, können sich Preise und Verfügbarkeit der Spiele jederzeit ändern. Für alle, die sich nicht selbst durch die Deals wühlen möchten, haben wir hier acht Highlights herausgesucht:

PS5-Spiele unter 15€ bei MediaMarkt: Das sind die Highlights

2:42 Geheimtipp für Taktik-Fans: Wer XCOM mag, sollte sich Persona 5 Tactica unbedingt mal anschauen

Unter den Angeboten findet sich eine bunte Mischung aus Spielen aller möglichen Genres. Wer vor allem auf schnelle Action aus ist, wird beispielsweise besonders gut beim First Person Shooter Tiny Tina’s Wonderlands bedient, sollte aber vielleicht auch dem Open-World-Spiel Forspoken mal eine Chance geben. Letzteres patzt zwar bei Story und Dialogen, kann aber gerade beim Kern-Gameplay punkten.

Ein Geheimtipp für Taktik-Fans ist Persona 5 Tactica, das die Charaktere des Rollenspiel-Hits mit Gameplay im Stil von XCOM verbindet und noch ein paar frische Ideen hinzufügt, welche für besonderen taktischen Tiefgang bei der Kombination der Kräfte eurer Team-Mitglieder sorgen.

Wer Lust auf Koop hat, sollte zudem mal einen Blick auf Lord of the Rings: Return to Moria werfen. Das Open-World-Survival-Spiel, das euch als Zwerge in die finsteren Minen schickt, hat beim Release im letzten Jahr zwar eher mäßige Kritiken bekommen. Bei Spieler*innen hat es aber heute einen recht guten Ruf, was auch an einer Reihe von Updates liegen dürfte. Hier unsere Auswahl-Liste: