Spieler kauft gebrauchte PS5 und wundert sich, warum sie sich immer ausschaltet - schraubt sie auf und entdeckt Ekelbauteil

Das ist mal ein wirklich dreckiges PS5-Netzteil (Bild: reddit.com/user/carlsmustang97/)!

Selbst wenn ihr bei euch immer gut putzt, solltet ihr wahrscheinlich ab und zu mal einen Blick in das Innenleben eurer Geräte werfen, wenn ihr euch das zutraut. Kauft ihr allerdings eine gebrauchte Konsole, kann es sich richtig lohnen, wie in diesem Fall hier. Weil die PS5 immer wieder nach kurzer Zeit ausgegangen ist, hat der neue Besitzer sie mal aufgemacht – und hat den ziemlich ekligen Übeltäter gefunden.

Habt ihr eine gebrauchte Konsole gekauft, solltet ihr sie wohl erst einmal sauber machen, wie das hier beweist

Darum geht's: Auf Reddit zeigt eine Person das übel verdreckte Netzteil seiner gebraucht gekauften PS5. Die hat sich nach ungefähr 30 Minuten Spielen immer von selbst abgeschaltet, was ein klares Zeichen dafür ist, dass hier etwas nicht stimmt. Offenbar überhitzt sie und wird zur Sicherheit automatisch abgeschaltet.

Einmal aufschrauben, bitte: Der frischgebackene PS5-Besitzer hat sich die Konsole daraufhin zur Brust genommen und aufgemacht. Im Inneren musste er dann erst einmal einige Einzelteile entfernen, bis er den Grund für die Hitze-Probleme gefunden hatte. Es war aber dann ziemlich eindeutig, denn das Netzteil war übel zugestaubt und verdreckt.

Vorsicht mit Haustieren: Wer einige haarige Mitbewohner*innen hat, kommt in den eher zweifelhaften Genuss, deutlich mehr Dreck in Form von Fellresten und Haaren in seinen Geräten finden zu können. Dasselbe gilt auch für alle, die in ihren Räumlichkeiten rauchen. Hier könnte beides der Fall gewesen sein, wenn wir uns das Netzteil der PS5 so ansehen.

Die Reaktionen der Community fallen dann auch recht entgeistert aus. Kurioserweise scheinen aber nur die Wenigsten die Beschreibung des Reddit-Posts zu lesen und bekommen so nicht mit, dass die Konsole gerade erst gebraucht gekauft worden war. Der neue Besitzer ist also wohl eher nicht verantwortlich für den Schmutz im Inneren, wie er beteuert.

Der unordentliche Hintergrund lässt viele Menschen in den Kommentaren allerdings daran zweifeln, dass sich in der PS5 in ihrem neuen Heim nicht wieder jede Menge Staub und dergleichen ansammeln wird. Aber laut dem Ersteller des Posts handelt es sich bei dem Tohuwabohu im Hintergrund nur um seinen Lagerraum und er würde regelmäßig auch seine Geräte von innen säubern.

Falls ihr das auch vorhabt: Stellt sicher, dass ihr beim Öffnen einer Konsole keine noch vorhandene Gewährleistung verletzt. Falls ihr noch Garantie auf das Gerät habt, kann sie durch das Aufschrauben verfallen. Außerdem solltet ihr die Konsole vorher natürlich dringend abschalten und vom Strom trennen sowie allergrößte Vorsicht walten lassen bei dem, was ihr da tut.

Wie regelmäßig reinigt ihr eure Konsolen und tut ihr das auch von innen? Säubert ihr dabei auch das Netzteil?