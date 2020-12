PS5-Fans verspüren PS4-Nostalgie & wünschen sich Themes zurück

Das UI der PS4 mit interessanten Themes zu verändern, gehört für viele Spieler*innen einfach mit dazu. So kommt man schon beim Start der Konsole in die richtige Stimmung, wenn gleich das zum aktuell gespielten Titel passende Theme zu sehen ist.

Doch bei der PS5 sieht es derzeit etwas anders aus:

40 3 Mehr zum Thema PS5 hat zum Launch keine Themes, kommen vielleicht später

PS5-Nutzer*innen verspüren schon erste Anzeichen von PS4-Nostalgie

Auf reddit ist eine Diskussion zu lesen, die sich genau um dieses Thema dreht. Spieler*innen vermissen es, ihre über die Jahre angesammelte Theme-Kollektion nutzen zu können und die Designs ihrer Lieblingsspiele zu sehen.

"Ich vermisse mein Ghost of Tsushima-Theme, es war atemberaubend"

"Ich vermisse mein Tifa (Final Fantasy 7 Remake)-Theme. Ich hab es bekommen, bevor ich die PS5 bekam. Jetzt fühlt es sich an, als würde etwas fehlen."

User SG_Dave versucht auf das PS5 die PS4-Ära wieder heraufzubeschwören:

"Ich habe jetzt angefangen, meinen PS5-Home Screen auf Final Fantasy 7 zu stellen, dass sich heruntergeladen habe, damit die FF7-Musik spielt, wenn ich Sachen nebenbei mache (Spiele herunterladen lassen). Das näheste zu echten Themes ist es aktuell, ein bestimmtes Spiel im Menü auszuwählen, dessen Musik und Hintergrund man mag."

Manche tauschten die Hintergründe immer wieder aus, einfach, um das Benutzerinterface ihrer PS4 abwechslungsreich zu halten. Es gibt viele Themes, die teilweise zu bestimmten Spielen gehören oder einfach mal so von Sony veröffentlicht wurden.

PS5 unterstützt momentan keine Custom-Themes: Aktuell ist es so, dass das UI der PS5 Neuigkeiten und Infos zu Spielen zeigt. Das ist zwar informativ aber wenig abwechslungsreich. Themes zu Sammeln war für viele einfach ein lustiger Zeitvertreib auf ihrer PS4 und das fehlt nun bei der PS5. Ob es irgendwann die Funktion gibt, Themes wieder zu nutzen und vielleicht sogar die Designs der PS4 zu übertragen, ist unklar.

Vermutlich ist das beim aktuellen Aufbau des PS5-UIs nicht ganz so einfach. Spieler*innen sollten aber die Hoffnung nicht verlieren. Denn bei Release der PS4 Ende 2013 gab es ebenfalls noch keine Unterstützung für individuelle Themes. Dies kam erst später per Update hinzu. Vielleicht das bei der PS5 ja auch so.

Vermisst ihr auch eure Themes der PS4 auf der PS5? Würdet ihr sie gerne wieder nutzen können?