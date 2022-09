PS5-SSD mit 1 TB: Jetzt für 99,90€ im Angebot holen und 20€-Gutschein sichern

Bei Cyperport könnt ihr gerade die gut für PlayStation 5 geeignete NVMe SSD Crucial P5 Plus günstig im Angebot bekommen. Für die Version mit 1 TB Speicher zahlt ihr nur noch 99,90€. Damit ist Cyberport laut Vergleichsplattformen ohnehin schon der günstigste Anbieter, ihr bekommt aber sogar noch einen 20€-Gutschein für Gamesplanet obendrauf. Der bringt euch zwar für die PS5 nicht viel, da Gamesplanet ausschließlich PC-Spiele verkauft. Falls ihr aber einen auch nur halbwegs aktuellen Office-PC besitzt, werdet ihr in der großen Auswahl dort sicherlich gute Spiele finden, die auch bei euch laufen.

Der Deal ist noch bis Montag gültig, sofern er nicht vorher ausverkauft ist. Den Gutschein bekommt ihr nicht automatisch, sondern erst, wenn ihr nach dem Kauf eine Kopie der Rechnung an grafikkarten@cyberport.de schickt.

Was taugt die Crucial P5 Plus für die PS5?

Schnell und in der richtigen Form: Die Crucial P5 Plus ist eine NVMe SSD mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 6.600 MB/s. Das ist mehr als genug für die PlayStation 5, die eine Lesegeschwindigkeit von 5.500 MB/s erfordert. Außerdem hat die Crucial PS5 Plus natürlich auch den richtigen Formfaktor (M.2 2280), um in die PS5 zu passen. Das trifft bei Weitem nicht auf alle NVMe SSDs zu.

Kein Heatsink: Die von Cyberport angebotene Version der Crucial P5 Plus verfügt allerdings über keinen Heatsink. Gerade bei der Verwendung in der PS5 ist es jedoch ratsam, einen solchen dazuzukaufen und selbst anzubringen, da es sonst zu Überhitzung und zu Spielabstürzen kommen kann, gerade bei längeren Sessions. Ihr müsst allerdings darauf achten, dass der gewählte Kühlkörper auch wirklich in die Konsole passt. Hier eine kleine Liste mit passenden Modellen:

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer SSD für die PS5 achten solltet, könnt ihr in unserer Kaufberatung erfahren:

