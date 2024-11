PS5-SSDs mit 1TB & 2TB ab 59€ im Angebot: Selbst am Black Friday kann schneller PS5-Speicher kaum noch günstiger werden!

Gerade könnt ihr die schnelle PS5-SSD Lexar NQ790 günstig im Angebot abstauben. Es steht aber nur eine begrenzte Menge zur Verfügung!

Mindfactory kontert die teils schon laufenden Black Friday Sales der großen Händler mit einer PS5-SSD zum Schnäppchenpreis: Die schnelle Lexar NQ790 bekommt ihr jetzt mit 1TB oder 2TB Speicher im Angebot, und zwar laut Vergleichsplattformen günstig wie nirgendwo sonst. Bei der 1TB-Version stehen allerdings nur 200 und bei der 2TB-Version sogar nur 40 Exemplare zur Verfügung! Ihr solltet also besser schnell sein. Ihr findet die Deals hier unter den MindStar-Angebote:

Für die Version mit 1TB Speicherplatz bezahlt ihr nur 59€, die Variante mit 2TB kostet nur noch 99€. Das sind hervorragende Preise für PS5-SSDs dieser Größe und Qualität. Es würde uns sehr überraschen, wenn es am Black Friday SSDs mit vergleichbarer Geschwindigkeit noch deutlich günstiger gäbe.

Lexar NQ790: Was taugt die schnelle und günstige SSD für die PS5?

Die bis zu 7.000 MB/s schnelle PS5-SSD Lexar NQ790 bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Um gut für die PS5 geeignet zu sein, braucht eine NVMe SSD eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 5.500 MB/s. Diese Hürde überspringt die Lexar NQ790 mit ihren bis zu 7.000 MB/s mühelos. Dadurch könnt ihr mit kurzen Ladezeiten in euren PS5-Spielen rechnen.

Zwar könnt ihr mit einer teuren PS5-SSD wie der Samsung 990 Pro, die bis zu 7.450 MB/s erreicht und einen DRAM Cache bietet, auf dem Papier noch etwas mehr Leistung herausholen. In der Praxis dürftet ihr den Unterschied jedoch selten bemerken, weshalb ihr euch gut überlegen solltet, ob ihr den aktuell rund 50 Prozent höheren Preis wirklich zahlen wollt.

In der von Mindfactory angebotenen Version verfügt die Lexar NQ790 SSD übrigens über keinen Heatsink. Zwar funktioniert sie auch so in der PS5. Sony empfiehlt euch aber, einen Kühlkörper zu verwenden, weil es ansonsten in seltenen Fällen zur Überhitzung und zu einer Drosselung der Leistung kommen könnte.

Wer kein Risiko eingehen will, kann separat einen Heatsink dazukaufen. Ihr müsst dabei allerdings darauf achten, dass dieser nicht zu groß ist, um in die PlayStation 5 zu passen. Hier ein paar Modelle mit der richtigen Größe:

