PS5-SSD mit 1TB günstig wie nie: Durch dieses Amazon-Angebot könnt ihr den Speicher eurer Konsole jetzt zum Spitzenpreis erweitern!

Nur knapp 48€ für 1TB Speicher: Bei Amazon könnt ihr euch jetzt eine PS5-SSD zum Schnäppchenpreis sichern!

Ein echtes Schnäppchen für alle, die mehr Speicher für ihre PS5 brauchen: Bei Amazon könnt ihr gerade die schnelle NVMe-SSD Kingston NV3 mit 1TB Speicherplatz für nur 47,95€ (UVP: 78,99€) im Sonderangebot bekommen! Das ist ein fantastischer Preis für eine PS5-SSD dieser Größe und laut Vergleichsplattformen das bisher beste Angebot für das im Herbst 2024 erschienene Modell. Hier geht’s direkt zum Deal:

PS5-SSD zum Spitzenpreis: Warum ist die Kingston NV3 so günstig?

Die Kingston NV3 bietet eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 6.000 MB/s und ist damit schnell genug für die PlayStation 5, für die Sony M.2 SSDs mit einer Lesegeschwindigkeit von mindestens 5.500 MB/s empfiehlt. Zwar ist sie damit nicht die schnellste PS5-SSD auf dem Markt, aber selbst SSDs wie die Samsung 990 Pro, die mehr als das Doppelte kosten, kommen über 7.500 MB/s nicht hinaus. In der Praxis macht das keinen allzu großen Unterschied, auch mit der Kingston NV3 laden eure PS5-Spiele schnell.

Die Kingston NV3 mag nicht die schnellste PS5-SSD auf dem Markt sein, aber ihr Preis-Leistungs-Verhältnis ist hervorragend!

Dass die Kingston NV3 im Vergleich zu manch anderer PS5-SSD so günstig ist, liegt nicht allein an der etwas niedrigeren maximalen Geschwindigkeit, sondern auch daran, dass sie keinen DRAM Cache besitzt und stattdessen auf einen großen SLC-Cache sowie auf ein QLC-Speichermodul setzt. Auf die Ladezeiten eurer Spiele hat allerdings auch das wenig Einfluss.

Der Nachteil dieser SSD-Ausstattung zeigt sich eher beim Kopieren sehr großer Datenmengen, denn dann kann die Geschwindigkeit der Kingston NV3 nach einiger Zeit massiv einbrechen. Solange die SSD nicht so voll ist, dass kein Platz mehr für den SLC-Cache bleibt, ist das allerdings erst nach mehreren hundert GB der Fall.

Wichtiger für den Einsatz in der PS5 ist, dass die Kingston NV3 in der von Amazon angebotenen Version über keinen Heatsink verfügt. Sony empfiehlt die Verwendung eines Kühlkörpers, da es ansonsten in seltenen Fällen zur Überhitzung und dadurch zu einer Drosselung der Leistung kommen könnte. Um ganz sicherzugehen, könnt ihr separat einen Heatsink dazukaufen. Passende Modelle, die schmal genug sind für die PS5, findet ihr zu Preisen von 5 bis 25€. Hier ein paar Beispiele: