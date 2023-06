PS5-SSD 1TB zum Toppreis: Samsung 980 Pro jetzt für 69,90€ bei Amazon schnappen

Bei Amazon gibt's die PS5-SSD Samsung 980 Pro 1TB jetzt 44% günstiger im Vergleich zur UVP.

Man sollte meinen, dass Amazon sich seine günstigen Hardware-Angebote für den Prime Day aufspart, der vermutlich im Juli stattfinden wird. Die beliebte PS5-SSD Samsung 980 Pro gibt es allerdings schon jetzt zum Schnäppchenpreis: Für 1TB Speicher bezahlt ihr nur noch 69,90€ (UVP: 124,90€). Noch günstiger gibt es die NVMe SSD laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo.

Grund für den günstigen Deal ist vermutlich, dass mit Alternate und Notebooksbilliger gerade noch zwei andere Händler die Samsung 980 Pro 1TB für 69,90€ anbieten, sodass Amazon mitgezogen ist. Ihr könnt euch die Samsung 980 Pro also auch bei diesen beiden Shops holen, allerdings fallen dort noch Versandkosten an:

Wie gut ist die Samsung 980 Pro für die PS5 geeignet?

Die Samsung 980 Pro ist dank ihrer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s bestens für PS5 geeignet.

Mehr als schnell genug: Die Samsung 980 Pro gehört zu den beliebtesten NVMe SSDs für die PS5. Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s ist sie mehr als schnell genug für Sonys Konsole, die lediglich 5.500 MB/s benötigt. Auch bei der Schreibgeschwindigkeit schneidet die Samsung 980 Pro mit bis zu 5.000 MB/s gut ab, das ist für den Einsatz in der PlayStation 5 allerdings nicht so entscheidend.

Kein Heatsink: In der von Amazon angebotenen Version verfügt die Samsung 980 Pro allerdings über keinen Heatsink. Prinzipiell funktioniert sie zwar auch so in der PS5. Falls ihr aber ganz sicher gehen wollt, dass es nicht zur Überhitzung und zu einer damit verbundenen Drosselung der Geschwindigkeit kommt, könnt ihr separat einen Kühlkörper dazukaufen. Hier ein paar Modelle, die schmal genug sind, um in die PS5 zu passen:

