PS5-SSD mit 2 TB: Nur noch bis Montag zum Bestpreis im Angebot

Bei Cyberport läuft gerade der große Green Week Sale mit günstigen Technikprodukten aus so ziemlich allen Bereichen. Darunter sind natürlich auch ein paar Angebote, die fürs Gaming interessant sind. So könnt ihr beispielsweise mit der NVMe-SSD WD Black SN850 den Speicher eurer PS5 um stolze 2 TB erweitern, und das für 249€. Das ist ein sehr guter Preis, zumal es sich dabei um die Version mit PS5-kompatiblem Kühlkörper handelt. So günstig gab es dieses Modell bisher laut Vergleichsplattformen noch nie. Hier geht’s zum Deal:

Daneben bietet der Green Week Sale bei Cyberport natürlich noch viele weitere günstige Angebote, zum Beispiel eine große Auswahl an Laptops und Monitoren. Auch Apple iPads und 4K-Fernseher sind dabei. Die Aktion läuft nur noch bis Montag, allzu viel Zeit dürft ihr euch also nicht mehr lassen. Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

Wie gut ist die WD Black SN850 für PS5?

Dank einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s ist die WD Black SN850 hervorragend für den Einsatz in der PS5 geeignet. Die Konsole benötigt eine NVMe-SSD mit mindestens 5.500 MB/s. Auch bei der Schreibgeschwindigkeit schneidet die WD Black SN850 mit bis zu 5.100 MB/s sehr gut ab, das ist für die PlayStation 5 allerdings weniger wichtig.

Selbstverständlich hat Die WD Black SN850 mit dem Formfaktor M.2 2280 auch die richtige Größe, um in die PS5 zu passen. Da die von Cyberport angebotene Version zudem bereits über einen PS5-kompatiblen Kühlkörper verfügt, braucht ihr euch, anders als bei vielen anderen NVMe-SSDs, auch keine Gedanken über das Risiko der Überhitzung zu machen und könnt sie einfach direkt in eure Konsole einbauen.

Mehr darüber, was es beim Kauf einer SSD für die PS5 zu beachten gibt, könnt ihr in unserer Kaufberatung nachlesen:

160 6 Mehr zum Thema PS5-Speicher erweitern: Kompatible SSDs, Kühlkörper und alle Anforderungen