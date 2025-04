PS5-SSD mit 2TB jetzt 78% günstiger im Angebot: Der neue Speicher-Sale bei MediaMarkt bietet ein echtes Schnäppchen!

Die NVMe SSD Crucial P310, die ihr bei MediaMarkt gerade im Angebot bekommt, passt mit ihrem Heatsink optimal in die PS5.

Bei MediaMarkt läuft diese Woche ein großer Speicher-Sale, durch den ihr unter anderem PS5-SSDs günstig im Angebot abstauben könnt. Ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt ihr etwa bei der Crucial P310 mit 2TB, die mit ihrem Heatsink optimal für die Konsole ausgerüstet und aktuell im Vergleich zu ihrem ursprünglichen UVP 78 Prozent reduziert ist. Der Versand ist kostenlos, laut Vergleichsplattformen bekommt ihr die SSD nirgendwo günstiger:

Alternativ könnt ihr euch durch den Sale übrigens ebenfalls die noch etwas schnellere PS5-SSD WD Black SN850X im Angebot sichern, auch in diesem Fall ist MediaMarkt laut Vergleichsplattformen der günstigste Anbieter. Allerdings zahlt ihr für diese SSD ein paar Euro mehr und bekommt keinen Heatsink. Die Übersicht über alle Angebote des MediaMarkt Speicher-Sales findet ihr hier:

Crucial P310: Was kann die günstige PS5-SSD mit Heatsink?

Mit bis zu 7.100 MB/s ist die Crucial P310 SSD mehr als schnell genug für die PlayStation 5.

Die Crucial P310 ist mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.100 MB/s einwandfrei für die PlayStation 5 geeignet. Sonys Konsole erfordert nämlich lediglich eine M.2 NVMe SSD mit einer Lesegeschwindigkeit von mindestens 5.500 MB/s. Mit der Crucial P310 könnt ihr also mit kurzen Ladezeiten in all euren PS5-Spielen rechnen.

Zwar gibt es PS5-SSDs, die noch ein bisschen schneller sind, wie die schon erwähnte WD Black SN850X, die auf bis zu 7.300 MB/s kommt, oder die Samsung 990 Pro, die sogar 7.450 MB/s schafft. In der Praxis fallen solche Unterschiede aber kaum auf, sodass ihr beruhigt zur günstigeren SSD greifen könnt.

Wenn ihr euch eine SSD für PS5 zulegt, sollte sie idealerweise mit einem Heatsink ausgestattet sein.

Dadurch, dass bereits ein Heatsink mitgeliefert wird, könnt ihr die Crucial P310 SSD zudem direkt in eure PS5 einbauen, ohne euch Gedanken um Überhitzung machen zu müssen. Theoretisch könnt ihr zwar auch eine SSD ohne Heatsink verwenden. Sony empfiehlt jedoch einen Kühlkörper, denn in der PS5 kann die Wärme schlecht abgeleitet werden und wenn der Speicher zu heiß wird, wird die Geschwindigkeit der SSD heruntergeregelt, was wiederum zu Performance-Problemen führt.

