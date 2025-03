Diese PS5-SSD ist mit fast 40.000 Bewertungen eine der beliebtesten auf Amazon und dazu auch noch reduziert!

Die WD_Black SN850P hat extrem hohe Bewertungen auf Amazon von fas 40.000 Menschen.

Der Speicherplatz einer PS5 ist nicht gerade üppig. Die PS5 Slim hat gerade mal einen Terabyte internen Speicher. Gerade bei großen AAA-Spielen ist das der Platz schnell ausgeschöpft und man muss mit einer externen SSD nachhelfen. Die WD_Black SN850P ist nicht nur offiziell für die Konsole lizensiert, sondern mit fast 40.000 Bewertungen und 4,8 Sternen auf Amazon eine der beliebtesten SSDs.

Die SSD, die speziell für die PS5 designt wurde

Laut WD_Black ist dies die einzige NVMe-SSD für die PS5 mit 4 TB, die offiziell von Sony lizensiert ist. Deswegen darf sie auf das offizielle Playstation-Logo tragen. Sie passt mit ihrem Kühlkörper nicht nur perfekt in den M.2-Steckplatz eurer Konsole, sondern auch die Leistung orientiert sich an dem, was die Playstation 5 leistet.

Perfekter kann eine SSD nicht in eure PS5 passen.

Das heißt im Klartext: Eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.300 MB/s. PCIe Gen4 Anschluss und ein direkt verbauter Kühlkörper. Damit ist die SSD blitzschnell und liefert nicht nur massig Speicherplatz für eure Games, sondern sorgt auch dafür, dass ihr keine ewig langen Ladezeiten in Kauf nehmen müsst.

Unfassbar beliebt auf Amazon: Diese SSD macht alles richtig

Zwar gibt es SSDs, die noch einen Ticken schneller sind, etwa die Samsung 990 Pro, aber der Unterschied ist so minimal, dass ihr ihn vermutlich nicht einmal merken werdet. Und natürlich passen auch SSDs ohne eine Lizensierung in eure PS5, trotzdem ist WD_Black für euch, meiner Meinung nach, auch abseits des Playstation-Logos, die beste Wahl für eure Konsole.

Mit dieser SSD müsst ihr euch erstmal keine Sorgen um den Speicherplatz eurer PS5 machen.

Wenn ihr mehr über SSDs wissen wollt, dann schaut doch mal bei unsere Kaufberatung auf Gamestar vorbei, dort erklärt euch Dennis alles relevante, was es zu SSDs zu wissen gibt.

Wer noch eine PS5 braucht, kann sich gerade ein sehr starkes Angebot auf Amazon sichern: Dort bekommt ihr die Konsole nämlich inklusive dem Spiel Astrobot, welches 2024 zum Game of the Year ernannt wurde. Und das ganze für gerade 399 Euro! Und mit der WD_Black SN850P bekommt ihr mehr als genug Speicherplatz dafür.