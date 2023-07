PS5-SSD im Prime Day-Angebot: Sichert euch jetzt stolze 4TB Speicher günstig bei Amazon

Die schnelle PS5-SSD WD Black SN850X bekommt ihr unter anderem mit 4TB günstig im Prime Day-Angebot.

Falls ihr mehr Speicher für eure PS5 braucht und dabei keine halben Sachen machen wollt, hat Amazon jetzt das richtige Angebot für euch. Dort bekommt ihr nämlich die gut für PS5 geeignete NVMe SSD WD Black SN850X mit stolzen 4TB Speicherplatz für nur 259,99€ statt 373€ - ein sehr günstiger Preis für eine so schnelle SSD dieser Größe:

Falls euch 4TB doch etwas zu viel sind, könnt ihr die SSD alternativ auch in den Größen 1TB und 2TB günstiger bekommen:

Natürlich gibt es auch noch andere PS5-kompatible SSDs im Angebot. Wenn ihr das Maximum an Geschwindigkeit wollt, könnt ihr euch beispielsweise auch die Samsung 990 Pro mit 1 oder 2 TB günstig sichern.

Wie gut ist die WD Black SN850X?

Die WD Black SN850X bietet eine sehr hohe Lesegeschwindigkeit. Ein Heatsink wird allerdings nicht mitgeliefert.

Neu und noch schneller: Die 2022 erschienene WD Black SN850X ist eine verbesserte Version der WD Black SN850, die eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.300 MB/s (normale SN850: 7.000 MB/s) bietet. Sie gehört damit zu den schnellsten PS5-SSDs auf dem Markt und muss sich nur knapp der Samsung 990 Pro (7.450 MB/s) geschlagen geben. Für die PS5 sind all diese Modelle sehr gut geeignet, die Konsole benötigt lediglich 5.500 MB/s.

Kein Heatsink: Die von Amazon angebotene Version der WD Black SN850X verfügt allerdings über keinen Heatsink. Prinzipiell funktioniert sie zwar auch so in der PS5, wenn ihr jedoch sichergehen wollt, dass es nicht zur Überhitzung und dadurch zu einer Drosselung der Leistung kommt, könnt ihr separat einen Kühlkörper dazukaufen. Ihr müsst aber darauf achten, dass dieser in die PS5 passt. Hier ein paar Modelle mit der richtigen Größe: