Riesige PS5-SSD im Angebot: Nur für kurze Zeit 4TB Speicherplatz zum Schnäppchenpreis sichern!

Jetzt könnt ihr euch mit der Lexar NM790 SSD 4TB mit genügend Speicherplatz für eure PS5 ausstatten, um für lange Zeit keine Spiele mehr deinstallieren zu müssen.

Keine Lust mehr, über fehlenden Speicherplatz auf eurer PS5 nachdenken und ständig Spiele deinstallieren zu müssen, um Platz für neue zu schaffen? Dann hat Mindfactory jetzt ein interessantes Angebot für euch. Dort könnt ihr euch nämlich die beeindruckende 4TB große PS5-SSD Lexar NM790 günstig im Sonderangebot schnappen. Ihr findet sie hier unter den sogenannten Mindstar-Deals, wenn ihr etwas nach unten scrollt:

Zwar gibt es keine offizielle zeitliche Begrenzung für das Angebot, allerdings ist es auf 200 Exemplare begrenzt, von denen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Deals schon rund ein Drittel verkauft waren. Ihr solltet also damit rechnen, dass die Vorräte nicht mehr allzu lange reichen werden.

Günstige 4TB-SSD: Was taugt die Lexar NM790 für die PS5?

Die Lexar NM790 SSD ist mehr als schnell genug für die PlayStation 5.

Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7400 MB/s befindet sich die Lexar NM790 SSD nicht nur weit über den 5.500 MB/s, die für die PlayStation 5 nötig sind, sondern auch nah am Maximum dessen, was die Konsole überhaupt ausnutzen kann. Dadurch könnt ihr in euren Spielen mit kurzen Ladezeiten rechnen. Die Schreibgeschwindigkeit ist mit bis zu 6.500 MB/s übrigens ebenfalls sehr hoch, das ist für die Verwendung in der PS5 aber weniger wichtig.

In der von Mindfactory angebotenen Version verfügt die Lexar NM790 allerdings über keinen Heatsink. Zwar funktioniert sie prinzipiell auch so in der PS5, Sony empfiehlt allerdings die Verwendung eines Kühlkörpers, da es ansonsten zur Überhitzung und dadurch zu einer Drosselung der Leistung kommen könnte.

Das Überhitzungsrisiko ist in der Praxis nicht sonderlich hoch. Falls ihr trotzdem sichergehen wollt, könnt ihr separat einen Heatsink dazukaufen und anbringen. Ihr müsst dabei aber darauf achten, dass das gewählte Modell nicht zu breit ist für die PS5 ist. Hier ein paar Heatsinks, welche die richtige Größe haben:

Bei Mindfactory könnt ihr euch die Lexar NM790 SSD mit 4TB jetzt für 219€ schnappen. Das ist nicht nur der laut Vergleichsplattformen derzeit günstigste Preis für dieses Modell, es ist auch schwierig irgendeine andere, ähnlich schnelle SSD dieser Größe so günstig zu finden. Für die Samsung 990 Pro mit 7.450 MB/s und 4TB sind beispielsweise 316€ der momentan beste Preis.

