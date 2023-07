PS5-SSD günstig wie nie sichern: Holt euch jetzt 1TB Speicher für nur 55,90€ bei Amazon

Die schnelle PS5-SSD Kingston Fury Renegade bekommt ihr bei Amazon gerade zum Bestpreis.

Bei Amazon könnt ihr die schnelle und sehr gut für PS5 geeignete NVMe SSD Kingston Fury Renegade jetzt stolze 58 Prozent günstiger bekommen: Für die Version mit 1TB Speicher bezahlt ihr nur noch 55,90€ (UVP: 133,99€). So günstig gab es die SSD laut Vergleichsplattformen bislang noch nie. Hier geht’s zum Deal:

Alternativ findet ihr das Angebot übrigens auch bei Cyberport. Dort zahlt ihr aber noch 4,99€ für den Versand, falls ihr die SSD nicht bei einem Shop in eurer Nähe abholen könnt.

Wie gut ist die Kingston Fury Renegade NVMe SSD?

Die Kingston Fury Renegade hat zwar keinen richtigen Heatsink, aber immerhin einen dünnen Heat Spreader.

Bis zu 7.300 MB/s: Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.300 MB/s ist die Kingston Fury Renegade mehr als schnell genug für die PS5, die lediglich 5.500 MB/s erfordert. Sie ist sogar noch etwas schneller als die beliebte Samsung 980 Pro, deren maximale Lesegeschwindigkeit bei 7.000 MB/s liegt. Die Schreibgeschwindigkeit der Kingston Fury Renegade ist mit maximal 6.000 MB/s ebenfalls sehr hoch, das ist für die PS5 allerdings nicht so wichtig.

Heat Spreader: Die Kingston Fury Renegade verfügt in der angebotenen Version allerdings über keinen Heatsink, sondern lediglich über einen dünnen Heat Spreader. In der Regel solltet ihr beim Einsatz in der PS5 trotzdem keine Probleme haben. Falls ihr aber ganz sicher gehen wollt, dass es nicht zur Überhitzung und zu einer damit verbundenen Drosselung der Leistung kommt, könnt ihr separat einen Heatsink dazukaufen. Hier ein paar Modelle, die in die PS5 passen:

Amazon Prime Day 2023 startet um Mitternacht!

Noch wissen wir nicht genau, was der Amazon Prime Day 2023 bringen wird, aber es dürften einige günstige Gaming-Deals dabei sein.

Ab Mitternacht dürftet ihr bei Amazon übrigens noch viele weitere günstige Angebote bekommen können, denn dann startet der Amazon Prime Day 2023 mit tausenden Deals exklusiv für Prime-Mitglieder. Sobald die Angebote laufen, werdet ihr sie hier finden:

Auf unserer Prime Day-Übersicht werden wir euch den ganzen 11. und 12. Juli hindurch über die besten Angebote auf dem Laufenden halten.