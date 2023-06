PS5-SSD zum Bestpreis: Samsung 990 Pro mit 1 TB und Heatsink jetzt für nur 79,90€ schnappen!

So günstig wie aktuell bei Cyberport gab es die Samsung 990 Pro laut Vergleichsplattformen noch nie.

Bei Cyberport läuft gerade unter dem Titel Next25 ein großer Jubiläumssale, in dem ihr neben einer großen Auswahl an PC-Zubehör und anderen Tech-Deals wie 4K Smart TVs auch günstige PS5-SSDs bekommt. Das Highlight: Die schnelle Samsung 990 Pro 1TB kostet nur noch 79,90€, wenn ihr den Rabattcode SAMSUNGSSD20 verwendet. Und Cyberport setzt sogar noch einen drauf: Ihr bekommt den hochwertigen Heatsink be quiet! MC1 dazu spendiert!

Selbst ohne den Heatsink wären 79,90€ laut Vergleichsplattformen mit Abstand der bislang beste Preis für die NVMe SSD. Nach Angaben von Idealo war sie noch nie zuvor für unter 94€ zu bekommen. Theoretisch läuft der Deal noch bis zum 21. Juni. Es würde uns aber nicht wundern, wenn die SSD schon deutlich früher ausverkauft wäre.

Samsung 990 Pro: Eine der schnellsten PS5-SSDs

Mit der Samsung 990 Pro bekommt ihr eine der schnellsten PS5-SSDs auf dem Markt.

Eine der schnellsten NVMe SSDs für PS5: Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.450 MB/s ist die Samsung 990 Pro hervorragend für die PS5 geeignet, die mindestens 5.500 MB/s braucht, und nochmal etwas schneller als die beliebte Samsung 980 Pro (max. 7.000 MB/s). Auch Konkurrenten wie die WD Black SN850X oder die Kingston Fury Renegade (beide max. 7.300 MB/s bei 1TB) lässt sie knapp hinter sich.

Perfekter Heatsink für PS5: Der mitgelieferte be quiet! MC1 Heatsink passt problemlos in die PlayStation 5 und ist der perfekte Schutz vor Überhitzung. Prinzipiell funktionieren NVMe SSDs zwar auch ohne Kühlkörper in der PS5. Falls sie zu heiß werden, kann es aber passieren, dass die Leistung gedrosselt wird. Um solche Probleme müsst ihr euch mit dem be quiet! Heatsink keine Gedanken machen.

4K Smart TVs & Gaming-Headset: Die Cyberport Jubiläums-Angebote

Im Jubiläums-Sale bei Cyberport findet ihr noch viele weitere günstige Angebote.

Wie gesagt, hat der Jubiläumssale bei Cyberport noch sehr viel mehr zu bieten als nur PS5-SSDs. Zwar sind viele der Angebote eher für PC gedacht, aber auch für Konsolen gibt es ein paar interessante Deals, beispielsweise ein günstiges Logitech Gaming-Headset oder 4K Smart TVs, von denen einige dank HDMI 2.1 und 120 Hz gut für PS5 und Xbox Series X geeignet sind. Die Übersicht findet ihr hier:

