PS5-SSD zum Bestpreis: WD Black SN850 mit 1 TB im Prime Day Angebot

Bei Amazon könnt ihr jetzt die gut für PS5 geeignete NVMe-SSD WD Black SN850 mit 1 TB Speicher für nur 124€ im Angebot bekommen, und zwar in der Version mit PS5-kompatiblem Kühlkörper, die ihr direkt in eure Konsole einbauen könnt. Laut der Vergleichsplattform Idealo war dieses Modell noch nie so günstig zu haben. Es handelt sich dabei um ein Angebot zum Amazon Prime Day, das nur für Prime-Mitglieder verfügbar ist und noch bis zum 13. Juli gilt, sofern es nicht vorher ausverkauft ist.

Alternativ könnt ihr übrigens auch die WD Black SN850 mit 500 GB günstiger bekommen, und zwar für 79,99€. Da 500 GB auf der PS5 sehr schnell voll sein können, empfehlen wir jedoch, lieber gleich zur größeren Version zu greifen, bei der ihr ohnehin mehr Speicher pro Euro bekommt.

Was taugt die WD Black SN850 für die PS5?

Schnell: Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s ist die WD Black SN850 bestens für die PlayStation 5 geeignet, die eine Lesegeschwindigkeit von 5.500 MB/s benötigt. Die Scheibgeschwindigkeit ist mit bis zu 5.300 MB/s ebenfalls sehr schnell, das ist für die PS5 aber nicht so wichtig. Davon abgesehen hat die WD Black SN850 natürlich auch den richtigen Formfaktor, um in die PS5 zu passen.

Gut gekühlt: Da die angebotene Variante der WD Black SN850 bereits über einen PS5-kompatiblen Heatsink verfügt, braucht ihr zudem nichts weiter zu tun und könnt die SSD direkt in eure PS5 einbauen. Bei vielen anderen SSDs muss man erst noch separat einen Kühlkörper dazukaufen und selbst anbringen, sonst besteht bei der Verwendung in der PlayStation 5 das Risiko der Überhitzung.

Mehr über PS5-SSDs und worauf man beim Kauf achten sollte, erfahrt ihr in unserer Kaufberatung:

