PS5-SSD im Black Friday-Angebot: Jetzt 1TB Speicher für nur 56,29€ bei Amazon schnappen

Der Amazon Black Friday Sale ist eine gute Gelegenheit, um PS5-SSDs wie die Crucial P5 Plus günstig abzustauben.

Wenn der Speicherplatz auf eurer PS5 langsam knapp wird und ihr ihn möglichst günstig erweitern wollt, bietet der Black Friday Sale bei Amazon jetzt eine gute Gelegenheit dazu. Hier könnt ihr euch beispielsweise die NVMe SSD Crucial P5 Plus günstig schnappen. Für die Version mit 1TB Speicher bezahlt ihr jetzt nur noch schlappe 56,29€:

Falls ihr sichergehen wollt, dass eure SSD auch bei langen und hitzigen Gaming-Sessions cool bleibt, gibt es für etwas mehr auch die Heatsink-Version im Angebot. Und falls 1TB Speicher euch nicht reichen und ihr lieber die doppelte Menge hättet, gibt es auch hierfür günstige Deals:

Der Amazon Black Friday Sale 2023 läuft noch bis zum 27. November, einzelne Angebote können aber schon viel früher ausverkauft sein. Die Übersicht über den Sale findet ihr hier:

Wie gut ist die Crucial P5 Plus für PS5 geeignet?

Die Crucial P5 Plus ist sehr gut für die PS5 geeignet. Wenn ihr keine Überhitzung riskieren wollt, solltet ihr aber zur Heatsink-Version greifen.

Mehr als schnell genug: Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 6.600 MB/s ist die Crucial P5 Plus sehr gut für die PlayStation 5 geeignet, die laut Sonys offizieller Empfehlung mindestens 5.500 MB/s braucht. Die Crucial P5 Plus ist damit zwar ein bisschen Langsamer als beispielsweise die beliebte Samsung 980 Pro, die auf bis zu 7.000 MB/s kommt. In der Praxis ist der Unterschied aber zumeist kaum wahrnehmbar.

Mit Heatsink oder ohne? Die Crucial P5 Plus funktioniert prinzipiell auch ohne Kühlkörper in der PS5. Sony empfiehlt aber, SSDs mit Heatsink zu verwenden, um sicherzugehen, dass es nicht zur Überhitzung und dadurch zu einer Drosselung der Leistung kommt. Das kommt zwar eher selten vor, aber wenn ihr kein Risiko eingehen wollt, könnt ihr zur Heatsink-Version der Crucial P5 Plus greifen.

Falls ihr euch für die Variante ohne Heatsink entscheiden solltet, könnt ihr aber immer noch später einen Heatsink dazukaufen und selbst anbringen. Hier ein paar Modelle, die schmal genug sind, um in die PS5 zu passen:

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht halten wir euch stets über die besten Black Friday-Angebote auf dem Laufenden. Im Moment lohnt es sich beispielsweise, einen Blick auf diese Deals zu werfen: