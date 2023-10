PS5-SSD im Prime Day-Angebot: Die Samsung 980 Pro ist schon jetzt um fast die Hälfte reduziert

Die Samsung 980 Pro PS5-SSD gibt's schon kurz vor dem offiziellen Start des Amazon Prime Day günstiger.

Eigentlich starten die Angebote zum 2. Amazon Prime Day 2023 zwar erst um Mitternacht, bei Amazon laufen aber schon jetzt einige tolle Vorab-Angebote. Zum Beispiel bekommt ihr die schnelle und mit der PlayStation 5 kompatible NVMe SSD Samsung 980 Pro mit 1 TB Speicherplatz stolze 49 Prozent günstiger im Angebot. Ihr bezahlt damit statt 124,99€ (UVP) nur noch 63,99€. Hier geht’s zum Deal:

Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist, allerdings ist der Vorrat begrenzt. Momentan (Stand 16:00 Uhr) sind allerdings noch nicht mal 10 Prozent der Exemplare verkauft. Ein bisschen Zeit bleibt euch also vermutlich noch.

Was bietet die Samsung 980 Pro NVMe SSD?

Die Samsung 980 Pro verschafft euch sowohl auf dem PC als auch auf der PS5 kurze Ladezeiten.

Hohe Geschwindigkeit für kurze Ladezeiten: Die Samsung 980 Pro NVMe SSD gehört zu den beliebtesten PS5-SSDs auf dem Markt und bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s ist sie mehr als schnell genug für die PS5, die lediglich 5.500 MB/s braucht. Das garantiert euch kurze Ladezeiten beim Spielen.

Kein Heatsink: Was der Samsung 980 Pro in der angebotenen Version allerdings fehlt, ist ein Heatsink. Zwar funktioniert die SSD auch so in der PS5. Es gibt aber ein gewisses (wenn auch nicht allzu hohes) Risiko, dass es dann zur Überhitzung und zu einer Drosselung der Leistung kommt. Wenn ihr dem vorbeugen wollt, könnt ihr separat einen Heatsink dazukaufen. Dabei müsst ihr aber darauf achten, dass der Kühlkörper in die PS5 passt, so wie diese hier:

