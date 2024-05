PS5-SSD für unter 40€: Was kann die günstige Speichererweiterung für eure Konsole?

Wer sich günstig eine schnelle PS5-SSD schnappen will, findet über eBay gerade ein Top-Angebot.

Für alle, denen der Speicher ihrer PS5 zwar fast, aber eben doch nicht ganz ausreicht, gibt es jetzt das perfekte Angebot: Mit dem Rabattcode LVLUP24 könnt ihr über eBay die schnelle PS5-SSD Crucial P5 Plus für schlappe 39,60€ abstauben. Laut Vergleichsplattformen bekommt ihr sie nirgendwo sonst so günstig und ihre 500GB Speicher reichen immerhin für einige zusätzliche AAA-Spiele.

Verkäufer des Angebots ist übrigens MediaMarkt, über die Seriosität des Anbieters braucht ihr euch dementsprechend keine Sorgen zu machen. Der Rabattcode ist noch bis zum 8. Mai gültig, also bis Mittwoch. Preis und Verfügbarkeit der SSD könnten sich aber schon vorher ändern.

Die Preise für PS5-SSDs sind stark gestiegen!

Das Angebot ist auch deshalb so interessant, weil die Preise für schnelle, PS5-kompatible NVMe M.2 SSDs seit gut einem halben Jahr stark gestiegen sind. Grund dafür ist unter anderem die Drosselung der Produktion durch Samsung. Es ist zwar gut möglich, dass der Preisanstieg so langsam mal seinen Endpunkt erreicht. Es könnte aber auch sein, dass PS5-SSDs in ein paar Monaten sogar nochmal ein ganzes Stück teurer sind.

Crucial P5 Plus: Wie gut ist die günstige PS5-SSD?

Die Crucial P5 Plus bietet mehr als genug Geschwindigkeit für die PS5. Nur der Heatsink fehlt.

Die Crucial P5 Plus ist mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 6600 MB/s mehr als schnell genug für die PlayStation 5, die offiziell mindestens 5500 MB/s braucht, und sorgt so für schnelle Ladezeiten in euren Spielen. Zu den allerschnellsten PS5-SSDs gehört sie zwar nicht, aber in der Praxis ist der Unterschied zu teureren Modellen kaum wahrnehmbar. Die Schreibgeschwindigkeit ist mit bis zu 4000 MB/s übrigens ebenfalls recht hoch, das ist für die PS5 allerdings weniger wichtig.

In der angebotenen Version verfügt die Crucial P5 Plus jedoch über keinen Heatsink. Ein großes Problem ist das zwar nicht, die SSD funktioniert auch so in der PS5. Dann besteht aber ein geringes Risiko, dass sie überhitzt und deshalb ihre Leistung gedrosselt wird. Wenn ihr ganz sicher sein wollt, dass euch das nicht passiert, könnt ihr euch einen passenden Kühlkörper dazukaufen. Diese hier sind schmal genug für die Konsole:

