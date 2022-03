Bei Cyberport läuft noch bis zum 21. März die sogenannte Green Week mit zahlreichen Sonderangeboten, unter denen sich neben Laptops, Smartphones und Fernsehern auch zahlreiche Gaming-Produkte befinden. Viele davon sind zwar eher fürs PC-Gaming gedacht, einige der Deals sind aber auch für Konsolen interessant.

Gut für die PS5 geeignet ist beispielsweise die SSD WD Black SN850, die ihr in der Version mit 1 TB Speicher für 154,90 Euro statt 207,99 Euro oder in der Version mit 2 TB für 299 Euro statt 502,99 Euro bekommt. Das sind deshalb günstige Preise, weil es sich dabei nicht um die Standardversion handelt, sondern um die normalerweise teurere Variante mit PS5-kompatiblem Kühlkörper.

Die 1-TB-Version der WD Black SN850 mit Kühlkörper gibt es laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo sonst so günstig. Die WD Black SN850 mit 2 TB und Kühlkörper könnt ihr hingegen in einer zwar nicht völlig identischen, aber sehr ähnlichen Version bei MediaMarkt ebenfalls für 299 Euro im Angebot bekommen:

Was taugt die WD Black SN850 für PS5?

Die WD Black SN850 ist eine NvME-SSD mit Formfaktor M.2 2280, die problemlos in die PS5 passt. Dank einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 5.300 MB/s ist sie sehr gut für die PS5 geeignet. Sonys Konsole erfordert eine Lesegeschwindigkeit von 5.500 MB/s, die Schreibgeschwindigkeit ist weniger wichtig.

Der Kühlkörper ist deshalb wichtig, weil SSDs beim Einsatz in der PS5 zu Überhitzung neigen. Dies sollte zwar in der Regel keinen bleibenden Schaden an der Hardware verursachen, da die PS5 normalerweise rechtzeitig die Notbremse zieht. Bei längeren Gaming-Sessions kann es jedoch zu Abstürzen kommen.

