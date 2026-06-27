  • Anzeige

PS5 – Neues Top-Angebot jetzt gestartet: Das könnte der letzte gute Konsolen-Deal für lange Zeit sein!

Wenn ihr die PlayStation 5 günstig abstauben wollt, hat ihr jetzt durch ein soeben gestartetes Top- Angebot noch einmal die Chance dazu. Viele bessere Gelegenheiten wird es wohl nicht mehr geben.

Profilbild

GamePro Deals
27.06.2026 | 10:09 Uhr


zum Shop

Jetzt habt ihr noch einmal die Chance, euch die PS5 Slim günstig zu sichern. Jetzt habt ihr noch einmal die Chance, euch die PS5 Slim günstig zu sichern.

Die PlayStation 5 ist bereits mehrfach im Preis gestiegen und wenn man sich die saftigen Preiserhöhungen ansieht, die Microsoft gerade für die Xbox angekündigt hat, könnte es sogar noch schlimmer kommen. Jetzt allerdings habt ihr noch einmal die Chance, euch die Konsole günstig zu sichern: Durch die WM-Deals bei Otto bekommt ihr die PS5 Slim dort gerade 150€ günstiger. Einen so guten Preis findet ihr laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst:

PS5 Slim jetzt 150€ günstiger abstauben!

Otto macht übrigens keine konkreten Angaben zur Dauer des Deals. Der WM-Sale läuft zwar noch ein paar Wochen, Preise und Verfügbarkeit einzelner Angebote können sich jedoch jederzeit ändern. Deshalb solltet ihr besser nicht allzu lange warten.

PS5 im Angebot: Lohnt sich der aktuelle Deal wirklich?

Es ist gut möglich, dass die PS5 Slim lange nicht mehr so günstig wird wie jetzt. Es ist gut möglich, dass die PS5 Slim lange nicht mehr so günstig wird wie jetzt.

Das aktuelle Angebot bei Otto bietet natürlich nicht den besten Preis aller Zeiten für die PS5 Slim, das ist nach den mehrfachen Preiserhöhungen aber auch nicht zu erwarten. Es ist jedoch ein hervorragender Deal im Hinblick darauf, dass die Preise in den nächsten Monaten und Jahren sogar noch viel höher steigen könnten, als sie aktuell stehen.

Wie der Kollege Chris Werian erst gestern in seinem Kommentar ausführlich erklärt hat, wird Sony den aktuellen Preis der Konsole nämlich kaum langfristig halten können, da die Speicherpreise allein seit der letzten PS5-Preiserhöhung im März schon wieder stark gestiegen sind. Hier erfahrt ihr die Details:

Der beste Zeitpunkt, sich eine PS5 zu kaufen, war vor vier Jahren - der zweitbeste ist jetzt
von Chris Werian
Der beste Zeitpunkt, sich eine PS5 zu kaufen, war vor vier Jahren - der zweitbeste ist jetzt

Natürlich könnten irgendwann auch mal wieder bessere Zeiten kommen und die Speicherpreise wieder sinken, aber das dürfte eine Weile dauern und es ist gut möglich, dass diese Preissenkungen gar nicht mehr in der gegenwärtigen Konsolengeneration stattfinden werden, sondern erst die PS6 davon profitieren wird. Doch selbst deren Start könnte sich aufgrund der gegenwärtigen Situation verzögern.

Wenn ihr euch also noch eine PS5 schnappen wollt, können wir euch nur empfehlen, besser möglichst schnell zuzuschlagen und nicht lange auf günstigere Angebote zu warten, denn dass es vor der nächsten Preiserhöhung noch einmal bei einem anderen Händler einen so starken Rabatt gibt, ist nicht garantiert:

PS5 Slim Digital Edition jetzt noch günstig im Otto-Sale schnappen!
Weitere aktuelle Angebote:
Vom 55-Zoll-Wunder bis zum 75-Zoll-Giganten: MediaMarkt gibt euch massive Rabatte auf die besten Gaming-TVs von Hisense
von Jürgen Horn
Top-Deal für PS5: Dieses deutsche Spiel ist grafisch eine Wucht und jetzt ein echtes Schnäppchen!
von GamePro Deals
Nur noch bis Mitternacht bis -20°C runter: Günstige Kühlboxen im Prime-Day-Angebot!
von Benjamin Wlodek
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor einer Stunde

PS5 – Neues Top-Angebot jetzt gestartet: Das könnte der letzte gute Konsolen-Deal für lange Zeit sein!

vor 17 Stunden

Vom 55-Zoll-Wunder bis zum 75-Zoll-Giganten: MediaMarkt gibt euch massive Rabatte auf die besten Gaming-TVs von Hisense

vor 19 Stunden

Top-Deal für PS5: Dieses deutsche Spiel ist grafisch eine Wucht und jetzt ein echtes Schnäppchen!

vor 19 Stunden

Nur noch bis Mitternacht bis -20°C runter: Günstige Kühlboxen im Prime-Day-Angebot!

vor 20 Stunden

Größer als GTA 6: Switch-Rollenspiel mit 400 km² Open World ist jetzt richtig günstig!
mehr anzeigen