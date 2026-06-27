PS5 – Neues Top-Angebot jetzt gestartet: Das könnte der letzte gute Konsolen-Deal für lange Zeit sein!

Jetzt habt ihr noch einmal die Chance, euch die PS5 Slim günstig zu sichern.

Die PlayStation 5 ist bereits mehrfach im Preis gestiegen und wenn man sich die saftigen Preiserhöhungen ansieht, die Microsoft gerade für die Xbox angekündigt hat, könnte es sogar noch schlimmer kommen. Jetzt allerdings habt ihr noch einmal die Chance, euch die Konsole günstig zu sichern: Durch die WM-Deals bei Otto bekommt ihr die PS5 Slim dort gerade 150€ günstiger. Einen so guten Preis findet ihr laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst:

Otto macht übrigens keine konkreten Angaben zur Dauer des Deals. Der WM-Sale läuft zwar noch ein paar Wochen, Preise und Verfügbarkeit einzelner Angebote können sich jedoch jederzeit ändern. Deshalb solltet ihr besser nicht allzu lange warten.

PS5 im Angebot: Lohnt sich der aktuelle Deal wirklich?

Es ist gut möglich, dass die PS5 Slim lange nicht mehr so günstig wird wie jetzt.

Das aktuelle Angebot bei Otto bietet natürlich nicht den besten Preis aller Zeiten für die PS5 Slim, das ist nach den mehrfachen Preiserhöhungen aber auch nicht zu erwarten. Es ist jedoch ein hervorragender Deal im Hinblick darauf, dass die Preise in den nächsten Monaten und Jahren sogar noch viel höher steigen könnten, als sie aktuell stehen.

Wie der Kollege Chris Werian erst gestern in seinem Kommentar ausführlich erklärt hat, wird Sony den aktuellen Preis der Konsole nämlich kaum langfristig halten können, da die Speicherpreise allein seit der letzten PS5-Preiserhöhung im März schon wieder stark gestiegen sind. Hier erfahrt ihr die Details:

Natürlich könnten irgendwann auch mal wieder bessere Zeiten kommen und die Speicherpreise wieder sinken, aber das dürfte eine Weile dauern und es ist gut möglich, dass diese Preissenkungen gar nicht mehr in der gegenwärtigen Konsolengeneration stattfinden werden, sondern erst die PS6 davon profitieren wird. Doch selbst deren Start könnte sich aufgrund der gegenwärtigen Situation verzögern.

Wenn ihr euch also noch eine PS5 schnappen wollt, können wir euch nur empfehlen, besser möglichst schnell zuzuschlagen und nicht lange auf günstigere Angebote zu warten, denn dass es vor der nächsten Preiserhöhung noch einmal bei einem anderen Händler einen so starken Rabatt gibt, ist nicht garantiert: