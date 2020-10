So manche Trophäe auf der PlayStation 4 ist hart erkämpft. Wer seine Errungenschaft aber teilen wollte, der musste sich meist mit weniger aussagekräftigen oder unschönen Screenshots zufrieden geben, die den Moment der Freischaltung mit dem Trophäen-Hinweis zeigt. Auf der PlayStation 5 wird das Ganze wesentlich anschaulicher. Denn auf der Next Gen-Konsole werden wir einen Videoclip zu jeder gesammelten Trophäe erhalten, wie Greg Miller von Kindy Funny in einem Video zeigte.

PS5-Trophäen mit Video-Beweis

Der neue Video-Beweis bringt im Vergleich zum Screenshot entscheidende Vorteile mit sich. Da die Videoclips nicht nur den kurzen Moment, sondern auch das Spielgeschehen kurz vor der Freischaltung wiedergibt, können wir so den Erwerb der Trophäe nochmals miterleben und besser nachvollziehen.

Videos wahlweise mit Banner: Die Videos selbst dauern nur einige Sekunden und zeigen im Beispiel von Greg Miller, wie er in Astro's Playroom seine erste Bronze-Trophäe erspielt hat. Der Videoclip dazu, der automatisch aufgenommen wird, wurde zusätzlich mit einem schwarzen Banner am unteren Rand versehen. Der nennt noch einmal den Namen und den Typ der Trophäe (zu sehen ab Minute 1:00):

Aber keine Sorge: Wer sich an dem schwarzen Banner stört, kann ihn auch deaktivieren.

Nach wie vor vertrauter Trophäen-Hinweis: Natürlich gibt es abseits davon noch den üblichen Hinweis während des Spiels, wenn wir eine Trophäe erhalten. Dieser erscheint aber nicht mehr oben links, sondern oben rechts und hat einen neuen Sound verpasst bekommen.

Die Trophäen-Videos sind aber nicht das Einzige, das Sony am Trophäen-System verändert hat. Wir bekommen auch endlich den heiß ersehnten Trophäen-Tracker und sogar freischaltbare Belohnungen:

Wie gefällt euch die neue Art per Video die Freischaltung von Trophäen aufzuzeichnen? Werdet ihr dadurch Trophäen-Momente häufiger teilen, oder werdet ihr es eher deaktivieren?