PS5 und PS4: Der PlayStation Store ist dank Update endlich ein bisschen besser geworden

Der PlayStation Store hat nicht immer und überall so funktioniert, wie er soll.

Im PlayStation Store auf PS4 und PS5 könnt ihr wie in den meisten anderen Stores eine Wunschliste anlegen. Dann bekommt ihr in der Regel eine Benachrichtigung, wenn eure Wunsch-Spiele Teil eines Sales sind und für kurze Zeit weniger kosten – eine äußerst praktische Funktion. Nur hat das bisher nicht immer und überall verlässlich funktioniert.

Glücklicherweise tut sich jetzt aber was: Mit einem der seltenen Updates für den PlayStation Store hat Sony jetzt das Problem behoben, das vor allem die Nutzer*innen der iOS- und Android-Apps geplagt hat. Der PS Store ist also ein ganzes Stückchen besser geworden.

Die PS Store-App wurde repariert, die Benachrichtigungen funktionieren jetzt endlich richtig

Habt ihr die PS App auf dem Handy genutzt, dürftet ihr euch auch schon über die nicht vorhandene Funktionalität des Wunschlisten-Features geärgert haben. Die Mitteilungen waren einfach kaputt und ihr habt meist keine bekommen, wenn die Spiele im Sale waren und es Rabatt auf sie gab.

37:21 Neue Spiele im März 2025 - Unsere Vorschau für PS5, Xbox Series X/S und PC

Autoplay

Jetzt ist es endlich anders: Im Zuge des großen Dealmania-Sales, der aktuell im PlayStation Store läuft, wurden nicht nur über 1.000 Spiele und andere Items deutlich günstiger gemacht, sondern auch ein Patch für die PS App ausgerollt. Darauf haben wir lange gewartet, jetzt ist es endlich da.

Ihr müsst jetzt also nicht mehr eigens in die Wunschliste innerhalb der App manövrieren oder eure PS5 starten, um zu sehen, ob Wunschlisten-Spiele im Angebot sind. Stattdessen bekommt ihr die Benachrichtigungen direkt, wenn ihr die App öffnet. Das ist natürlich äußerst praktisch (via: PSLS).

Hoffentlich bleibt das jetzt auch so: Wir gehen schwer davon aus, dass der Fix kein Zufall, sondern beabsichtigt war. Ein bisschen unsicherer sind wir uns bei der Frage, ob die neue Funktionalität jetzt auch so bleibt. Wünschenswert wäre es natürlich und wir hoffen stark darauf.

Was gibt es gerade für Angebote? Falls ihr jetzt das erste Mal seit Langem wieder in die PlayStation App schaut, lasst euch gesagt sein, dass momentan einige echte Hochkaräter im Angebot sind.

Beispielsweise könnt ihr The Last of Us Part 2 Remastered, The Last of Us Part 1 oder auch The Witcher 3 ziemlich günstig bekommen. Auch Hades, Avatar: Frontiers of Pandora oder Spider-Man Remastered gibt es billiger.

Wie findet ihr die PS App im Allgemeinen und habt ihr die Probleme mit den Benachrichtigungen bisher überhaupt bemerkt?