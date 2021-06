Sony kündigt große neue PS5-Firmware an und ihr könnt als Beta-Tester mitmachen

Schon auf der PS4 konntet ihr euch als Beta-Tester*innen für kommende Software-Updates einschreiben, um neue Features bereits vorab ausprobieren zu können. Genau das ermöglicht das Unternehmen jetzt auch auf der PS5 und kündigt im Zuge dessen das nächste große Firmware-Update für die neue Konsole an.

Wann soll die neue große PS5-Firmware erscheinen?

"Später in diesem Jahr" beziehungsweise Ende 2021, heißt es auf dem offiziellen Post auf dem PS Blog. Ein genaues Datum gibt es noch nicht.

Das neue Firmware-Update soll "vollgepackt mit neuen Features sein". Was sich dahinter genau verbirgt, verrät Sony aber ebenfalls noch nicht.

Meldet euch als Beta-Tester*innen an

Im Zuge dessen könnt ihr euch ab sofort als Beta-Tester*innen einschreiben, um die versprochenen neuen Features der kommenden PS5-Firmware vor allen anderen testen zu können. Zudem werdet ihr dann dazu aufgefordert, Sony Feedback zu den neuen Features zu geben, damit das Unternehmen diese verbessern kann.

Wie registriere ich mich fürs Betaprogramm?

Das Betaprogramm ist in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Japan, Kanada und den USA gestartet. Um euch einschreiben zu können, müsst ihr mindestens 18 Jahre alt sein.

Was euch in der Beta genau erwartet, will Sony "in den nächsten Wochen" verraten.

Was brachte die letzte große PS5-Firmware?

Die letzte große Firmware für die PlayStation 5 erschien im April 2021 und ermöglichte unter anderem die Speichererweiterung mit USB-Festplatten und verbesserte das Trophäen-Menü, die Game Base und mehr.

Mit System-Update 21.01-03.20.00.04 erschien in der letzten Woche außerdem ein neuer Performance-Patch für die PS5.

Werdet ihr euch für das Beta-Programm einschreiben?