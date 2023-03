PS5: Update 'kopiert' kleines, aber feines Xbox-Feature und Fans freuen sich

Das letzte PS5-Update der System-Software wirkt noch nach.

Sony hat die PS5 kürzlich mit einem neuen Firmware-Update bedacht. Das brachte nicht nur große Neuerungen wie die Integration des Discord-Sprachchats, sondern auch kleinere Highlights wie ein cooles neues Trophäen-Feature. Aber in Patch 7.00 steckt noch mehr und die Inspiration dafür stammt offenbar von der Konkurrenz.

Darum geht's: Das Firmware-Update der PS5 ist da und bringt eine ganze Reihe an Verbesserungen und Neuheiten. Solltet ihr es noch nicht installiert haben, tut das, es lohnt sich. Ihr könnt beispielsweise endlich den DualSense-Controller ohne Kabelverbindung updaten und vieles mehr:

Kein Download mehr: Doch im Update versteckt sich noch eine weitere coole Funktion. Habt ihr ein Spiel von der Disk installiert und wollt jetzt die Digital-Edition spielen, müsst ihr es nicht noch einmal komplett herunterladen. Wer beispielsweise ein Spiel auf Disk ausgeliehen und anschließend im PS Store gekauft hat, kann jetzt die bereits vorhandene Installation der Diskversion weiter nutzen, um die andere zu spielen.

Sehr praktisch bei PS Plus: Das klingt vielleicht nicht nach viel und kommt nicht so oft vor, hilft aber enorm. Es ist einfach deutlich praktischer und spart natürlich sehr viel Zeit. Die Disk braucht ihr dafür dann selbstverständlich nicht mehr. Das heißt, ihr könntet theoretisch eure Diskversionen weggeben, wenn ein Titel ins PS Plus-Abo kommt.

apparently in the new PS5 firmware update, if you have a game installed via disc and you decide to get the digital version (or on PS+), you can use that same disc installation to play the digital copy without inserting the disc