PS5 bekommt neues Multiplayer-Feature: Einladungen werden um geniale Funktion erweitert, die es auf noch keiner Konsole gab

Bald könnt ihr zum Beispiel Helldivers 2-Fans direkt in eure Session einladen, ohne dass sie an der Konsole sind.

Spieleeinladungen funktionieren seit Jahrzehnten in etwa gleich: Ihr wählt eine Person in eurer Freundesliste aus oder geht bei Fremden auf ihr Profil und ladet sie ein. Das wird sich aber schon bald ändern, denn Sony bringt Spiele-Invites bald auf jedes Gerät.

Per Link in eine Multiplayer-Session

Im offiziellen PlayStation-Blog hat Sony eine Firmware-Aktualisierung angekündigt, die Spieleeinladungen um eine äußerst praktische Funktion erweitert.

Mit Share Link könnt ihr, wie der Name auch andeutet, einen Link erstellen und an euren Freundeskreis oder fremde Personen verschicken.

Klicken die Empfänger*innen dann auf die URL oder scannen den QR-Code, der bei der Funktion gleich mitgeneriert wird, werden sie an ihrer PS5 sofort in eure Multiplayer-Session gebracht.

Den Link könnt ihr ganz einfach am PC verteilen oder mit dem Handy per QR-Code scannen und dort verschicken.

Das Feature funktioniert plattformunabhängig! Ihr könnt den Link beliebig in den sozialen Medien oder in Messengern teilen, er funktioniert laut Sony überall. Ob aber auch PC-Portierungen wie Ghost of Tsushima mit dem System kompatibel sind, ist noch nicht klar.

Der Konsolenhersteller schreibt jedoch, dass einige Titel erst einen Patch erhalten müssen, um mit Share Link kompatibel zu sein.

Auf Discord gibt es noch eine besondere Funktion:

Wird ein Einladungs-Link über das äußerst populäre Kommunikations-Tool verschickt, wird im Chatverlauf ein Widget aktiviert, das den Status der Session sowie die Anzahl der Teilnehmenden fortlaufend aktualisiert.

Eine ziemlich clevere Idee, mit der Sony die Discord-Integration auf der PS5 ausbaut. Der PlayStation-Gigant hält seit längerer Zeit Anteile am Messenger-Dienst.

Freundesanfragen per Messenger sollen folgen

Sony bestätigt außerdem, dass Share Link in den folgenden Monaten ausgebaut werden soll. Dazu kommen zum Beispiel Profilübersichten, die ihr dann auch mit Nutzer*innen am Handy, PC, Tablet und Co. teilen könnt.

Freundeseinladungen können mit dem Profil-Link flott verschickt werden.

Die Marke PlayStation wird also immer weiter ausgebaut und soll sich nicht mehr nur auf die Konsole fokussieren. Unter anderem deshalb erscheint auch schon bald mit Ghost of Tsushima ein ehemaliges PS4- und PS5-Exclusive auf dem PC.

Hier seht ihr es im Trailer:

1:38 Ghost of Tsushima für PC angekündigt und so fantastisch sieht der Port aus

In dieser Form haben wir Spieleeinladungen noch nicht gesehen

Mit der Funktion, Spieleeinladungen plattformübergreifend zu verschicken, wagt sich Sony auf ganz neues Territorium.

Unter anderem auf Steam war es zwar schon möglich, mit einem Trick Lobby-Einladungen per URL zu verschicken, das Spiel musste dann aber auch auf dem entsprechenden Gerät gestartet werden.

Die Idee per Link einen Beitrittsversuch zu starten, ist jedoch ziemlich innovativ und spiegelt vor allem das heutige Nutzverhalten wider.

Vor allem für Multiplayer-Liebhaber*innen, die häufig auf Fan-Plattformen, in den sozialen Medien oder per Messenger nach Mitspielenden suchen, dürften sich sehr über Share Link freuen. Wann die Funktion erscheint, ist aber noch nicht ganz klar, sie wird aber wohl nicht mehr allzu lang auf sich warten lassen.

Habt ihr euch solch eine Invite-Funktion schon gewünscht? Oder ladet ihr Personen lieber weiterhin über die Konsole ein?