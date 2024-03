Neues PS5-Update bringt geniales Community-Feature, bei dem ihr der Star seid

Die PS5 bekommt demnächst ein Update, das die Community-Spielhilfe einführen soll.

Wer an schwierigen Stellen nicht weiter weiß, kann in bestimmten PS5-Spielen auf die sogenannte Spielhilfe zurückgreifen. Dort bekommt ihr von den Entwickler*innen persönlich Tipps, wie die aktuelle Situation im aktuellen Spiel zu meistern ist. Bald wird dieses geniale Feature deutlich erweitert und stellt uns alle in den Mittelpunkt: Wer will, kann mit der Community-Spielhilfe künftig selbst dazu beitragen, anderen Spieler*innen zu helfen.

Community-Spielhilfe lässt euch anderen PS5-Gamern an besonders schwierigen Stellen helfen

Darum geht's: Bisher gibt es die Funktion nur in einigen wenigen Spielen wie The Last of Us Part 2 und auch nur dann, wenn die Entwicklerstudios selbst dafür sorgen, dass Gameplay-Clips zur Verfügung gestellt werden. Dann könnt ihr über diese Videos aber zum Beispiel die Lösung eines Rätsels oder einen versteckten Gang finden.

Bald viel umfangreicher: Was so natürlich auch schon ziemlich cool ist, könnte bald sehr viel bedeutender werden und in viel mehr Spielen verfügbar sein. Sony setzt dabei auf die eigene PS5-Community und darauf, dass ihr als Spieler*innen bereit seid, anderen mit eurer Expertise und indirekt mit eurem Gameplay zu helfen (via: PlayStation Blog).

So nutzt ihr die Funktion: Aktuell könnt ihr in teilnehmenden PS5-Titeln in kniffligen Situationen einfach auf den großen PS-Button in der Mitte eures DualSense-Controllers drücken. Dann navigiert ihr zu der Aktionskarte mit der Beschriftung "Hinweise verfügbar", bald kommt dann eben auch noch die Bezeichnung "Community-Spielhilfe" dazu.

So sieht das dann zum Beispiel aus, wenn ihr die Community-Spielhilfe-Karte auf eurer PS5 auswählt.

Das Ganze funktioniert aber auch in der PlayStation-App auf eurem Handy. In beiden Fällen könnt ihr euch dann Videos ansehen, die euch im Normalfall weiterhelfen können sollten.

So nehmt ihr teil: Wollt ihr in Zukunft selbst anderen beim Spielen helfen, müsst ihr euch zur Teilnahme anmelden. Das geht über die Optionen und dann bei "Aufnahmen und Übertragungen". Von dort geht es weiter zu "Aufnahmen", dann bei "Automatische Aufnahmen" und dort könnt ihr dann bei der "Community-Spielhilfe" "Teilnehmen" auswählen.

Ihr könnt außerdem ein monatliches Aufnahmelimit festlegen und euch natürlich auch jederzeit wieder abmelden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich genau anzusehen, welche Videos hochgeladen wurden und ihr könnt jedes einzelne davon auch wieder löschen.

Aber im Idealfall sollten eure Videos bei bestimmten Aktionen in Spielen automatisch aufgenommen, hochgeladen und veröffentlicht werden. Anschließend nehmen sie auch keinen Speicherplatz auf eurer PS5 mehr weg. Selbstverständlich wird das Ganze von Moderator*innen geprüft und kann außerdem von der Community dafür bewertet werden, wie hilfreich es war.

Ab wann geht's damit los? Einen genauen Termin für den Launch der Community-Starthilfe nennt Sony leider nicht. Laut dem offiziellen PlayStation-Blog soll die Community-Spielhilfe aber "noch in diesem Jahr in ausgewählten Spielen verfügbar sein". Das Ziel sei allerdings, es nach und nach in so vielen Titeln wie möglich anzubieten. Dabei setzt der PS5-Hersteller natürlich auf die Mithilfe der Community, also von euch.

Wie findet ihr die Funktion und habt ihr Lust daran teilzunehmen? Habt ihr die Hilfen vielleicht sogar schon einmal selbst in Anspruch genommen?