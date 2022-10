PS5-Verfügbarkeit könnte sich ab 2023 massiv verbessern

Angeblich plant Sony, die Verkäufe der PS5 kräftig anzukurbeln. Laut einem neuen Bericht des bekannten Insiders Tom Henderson soll das Ziel für Finanzjahr 2023 bei stolzen 30 Millionen verkauften PS5-Konsolen liegen. Das wäre eine deutliche Steigerung der bisherigen Zahlen, das anvisierte Ziel für das Finanzjahr 2022 liegt bei gerade mal 18 Millionen.

"Alte PlayStation 5" soll angeblich abgelöst werden, Produktionskosten sinken

Bisher wurden laut Sony insgesamt über 21,7 Millionen PS5-Konsolen ausgeliefert. Das hat der Konzern zumindest im Juni 2022 bekannt gegeben und die Zahlen beziehen sich auf die komplette Zeit seit dem Launch der Konsole. Sollten die Pläne nicht nur stimmen, sondern auch aufgehen, würde das bedeuten, dass Sony allein in einem Jahr deutlich mehr Konsolen verkaufen will, als bisher insgesamt gelungen ist.

An der Nachfrage liegt's nicht: Damit das gelingt, muss Sony deutlich mehr Konsolen produzieren und auf den Markt bringen. Aktuell ist die PS5 immer noch nicht regulär erhältlich. Wer eine will, kann sie nicht einfach im Handel kaufen, sondern muss sich regelrecht auf die Lauer legen.

Neues, günstiger herzustellendes Modell? Sony soll laut Tom Henderson an einem neuen PS5-Modell arbeiten, das sich dadurch auszeichnet, dass ihr das Disk-Laufwerk abnehmen könnt. Beziehungsweise eins extra kaufen und einfach anschließen könnt, falls ihr das wollt. Dieses Modell soll deutlich günstiger in der Herstellung sein. Alle Infos zum angeblich geplanten neuen Modell gibt es hier:

56 5 Mehr zum Thema Sony plant neues PS5-Modell mit abnehmbarem Laufwerk, sagt bekannter Insider

Nach der Feiertagssasison Ende 2023 würden die "alten PS5-Konsolen" dann gar nicht mehr produziert, so Henderson. 12 der anvisierten 30 Millionen PS5-Verkäufe im Finanzjahr 2023 sollen auf die alten entfallen, der Rest würde dann durch die neuen abgedeckt. Der Vorteil würde auf der Hand liegen: Sony muss nur noch ein Modell produzieren, und nicht mehr wie bisher zwei verschiedene PS5-Versionen. Das spart Kosten und vereinfacht Abläufe.

Mehr News zu PS5 und Chip-Knappheit:

Wie seriös ist das? Schon ziemlich: Tom Henderson kennt sich zwar in erster Linie mit Shootern wie Call of Duty aus, hat in der Vergangenheit aber bereits mehrfach mit seinen Prognosen Recht behalten. Dass Sony mehr PS5-Konsolen verkaufen will, wirkt sowieso realistisch, ob das gelingt, steht aber natürlich auf einem anderen Blatt.

Wie lange sucht ihr schon nach einer PS5? Wie findet ihr die Möglichkeit eines abnehmbaren Laufwerks?