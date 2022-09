Breaking: Sony plant neues PS5-Modell mit abnehmbarem Laufwerk, sagt bekannter Insider

Der bekannte Insider Tom Henderson hat mit insider-gaming.com eine neue Website gestartet und damit gleich einen großen Report veröffentlicht: Angeblich will Sony Mitte des Fiskaljahres 2023, also circa im September 2024, ein komplett neues PS5-Modell mit einem neuen Hardware-Feature herausbringen.

Das steckt hinter dem angeblichen neuen PS5-Modell

PS5-Overhaul mit abnehmbarem Laufwerk: Henderson habe die Info von anonymen Quellen erhalten. Demnach werde das neue Gerät als "D Chassis PlayStation 5" bezeichnet und besitzt größtenteils die gleiche Hardware wie das aktuelle PlayStation 5-Modell. Die neue Konsole soll die aktuelle A, B und C Chassis der Konsole ersetzen, die sich seit Launch der Konsole im Jahr 2020 in Produktion befinden.

Der Clou allerdings: Das D Chassis-Modell besitzt angeblich ein abnehmbares Laufwerk, das mit einem USB-C-Port an der Rückseite der Konsole angeschlossen wird.

Was bedeutet Chassis? Chassis (Buchstabe) ist ein Überbegriff für die einzelnen Modelle einer Konsole. Geräte mit der Modellnummer CFI-1016A (PS5 Disc Edition) und CFI-1016B (PS5 Digital Edition) gehören demnach zum A Chassis und werden seit Markeinführung am 19. November 2020 in Europa verkauft. Seit Mitte 2021 befindet sich auch die B Chassis-PS5 im Umlauf, darunter fallen die Modellnummern CFI-1116A und CFI-1116B.

Laut Henderson wird die neue PS5 entweder als einzelne Konsole ohne Laufwerk oder im Bundle mit einem Laufwerk verkauft. Per USB-C anschließbare Laufwerke sollen außerdem separat verkauft werden.

Zudem heißt es, dass das USB-C-Laufwerk portabel sein und "die Ästhetik der PS5" nicht ruinieren soll. Oder in anderen Worten: Die neue PS5 wird in Sachen Optik der herkömmlichen Variante der Konsole ähneln, nur dass sie eben hinten einen Anschluss für das Laufwerk besitzt. Allerdings könne das neue Modell etwas schlanker und leichter daherkommen als bisherige PS5-Versionen, so Henderson.

Erst vor einigen Wochen kündigte Sony eine Preiserhöhung für die PS5 an. Die PS5 mit (eingebautem) Laufwerk ist aktuell für 549,99 Euro und die Digital Edition für 449,99 Euro zu haben. Einen Preis für das angeblich geplante D Chassis-Modell mit USB-C-Laufwerk nennt Henderson nicht.

Mit dem Modell "CFI-1200" hat Sony übrigens erst vor Kurzem in Japan und Australien ein neues PS5-Modell herausgebracht, das im Falle der Digital Edition 200 Gramm weniger auf die Waage bringt als bisherige Versionen und zudem stromsparender ist.

Offiziell bestätigt ist das neue PS5-Modell damit natürlich nicht. Hierbei handelt es sich um ein Gerücht. Wir haben Sony um ein Statement gebeten und updaten diese News, sobald wir neue Infos erhalten.

Was ist eure Meinung zum angeblichen neuen Konsolenmodell?