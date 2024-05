Schwache Xbox Series-Verkäufe: Die PS5 geht mittlerweile fünfmal so oft über die Ladentheke

Die Xbox-Verkäufe haben im Vergleich zur PS5 im vergangenen Jahr nachgelassen.

Die Marke Xbox – oder zumindest die Konsole selbst – könnte derzeit in größeren Schwierigkeiten stecken, als wir lange Zeit dachten. Erst im letzten Jahr zeigten die Verkaufszahlen, dass Microsoft für das dritte Quartal 2022 einen um 30 Prozent niedrigeren Umsatz bei den Konsolenverkäufen hinnehmen musste. Ein seriöser Analyst berichtet jetzt, dass der Einbruch noch heftiger sein könnte: Auf jede aktuell verkaufte PS5 kommt gerade einmal eine verkaufte Xbox.

Darum geht's: Auf X hat der zuverlässige Analyst Daniel Ahmad auf Basis der jüngsten Quartalszahlen von Sony ein paar Einordnungen zur Industrie vorgenommen.

Dabei kam er auch auf das Verhältnis zwischen verkauften PS5- und Xbox Series-Konsolen zu sprechen und das sieht für Microsoft gar nicht mal so prickelnd aus. Er schreibt, dass sich Sonys Current Gen-Plattform aktuell fünfmal so gut verkauft wie die Xbox Series X und S zusammen:

5. The PlayStation 5 shipped 4.5 million units in the last quarter. According to our estimates, this is almost 5x more than the Xbox Series X|S shipped in the same period.



(This is a bonus one for the console warriors + my rent is due)