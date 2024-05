Breaking: Xbox macht 4 First Party-Studios auf einmal dicht

Xbox schließt insgesamt 4 First-Party-Studios.

Microsoft hat in den letzten Jahren durch diverse Aufkäufe eine Vielzahl an First Party-Studios angehäuft. Ein Teil davon wird nun allerdings beschlossen. Wie Jason Schreier auf X/Twitter schreibt, schließt Microsoft insgesamt vier First Party-Studios, darunter auch:

Arkana Austin (Redfall)

Tango Gameworks (Hi-Fi Rush)

Bei den anderen Studios soll es sich um Alpha Dog Studios und Roundhouse Games handeln. In Kürze wird ein großer Bloomberg-Report zu den Schließungen veröffentlicht.

Letzte Projekte der Studios: Ein Flop und ein Überraschungs-Hit

Arkane Studios hatte im letzten Jahr den Vampir-Shooter Redfall veröffentlicht, dass sowohl bei Spieler*innen wie auch Kritiker*innen nicht sonderlich gut wegkam. Zuletzt hatten sich einige treue Fans beschwert, dass versprochene DLC-Inhalte auch ein knappes Jahr nach dem Release immer noch nicht veröffentlicht wurden. Arkane hatte den Release für "2024" angekündigt.

Tango Gameworks unter der Leutung von Horror-Großmeister Shinji Mikami zeichnete unter anderem für die beiden The Evil Within-Spiele verantwortlich und landete im letzten Jahr mit Hi-Fi Rush einen echten Überraschungs-Hit, der mittlerweile auch für die PlayStation 5 erhältlich. Doch auch der konnte das Studio offenbar nicht vor der Schließung bewahren.

Wir ergänzen diesen Artikel, sobald mehr Informationen bekannt sind.