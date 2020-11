Kurz vor Launch der PlayStation 5 veröffentlichte Sony ein paar Videos, die Spieler*innen den Einstieg erleichtern sollen. Neben einer Anleitung zur Datenübertragung und dem PSN-Konto geht es auch um die Einstellungen im neuen PlayStation 5 Betriebssystem. Der Branchenkenner Nibel hat hier ein "Game Presets"-Feature entdeckt, das uns den Spielealltag etwas erleichtert.

Die PS5 bietet Voreinstellungen für alle Spiele

In den PS5-Einstellungen lässt sich unter "Game Presets" auswählen, mit welchen Einstellungen wir bei einem neuen Spiel automatisch starten wollen. Statt also in jedem neuen Spiel erst einmal die Einstellungen zu durchforsten und alles passend anzupassen, können wir ein paar Dinge durch das Feature bereits festmachen - sofern das Spiel die PS5-Presets denn unterstützt.

Unter "Game Presets" lassen sich verschiedene Einstellungen vordefinieren:

Schwierigkeitsgrad

Auswahl zwischen Performance- und Resolution-Modus (Leistung vs. Grafik)

First-Person-Sicht

Third-Person-Sicht

Untertitel und Audio

Warum ist das Feature so hilfreich? Besonders Spieler*innen, die eher ein bestimmtes Genre zocken, können damit gut etwas anfangen. Wer beispielsweise (fast) nur auf schnellen Online-Multiplayer setzt, braucht so nur einmal den Performance-Modus einstellen, statt jedes Spiel erneut auf mehr Leistung und Framerates anzupassen.

Wer möchte, kann aber natürlich die Voreinstellungen der einzelnen Spiele auch beibehalten und dann gesondert im Spiel alles einstellen. In manchen Fällen werden wir um Anpassungen im Spiel selbst wohl trotz Presets eh nicht herumkommen.

Das vollständige Sony-Video zu den Einstellungen seht ihr hier:

Xbox 360 als Presets-Vorreiter

Bei den "Game Presets" handelt es sich allerdings nicht um ein neues und innovatives Feature. Bereits die Xbox 360 verfügte über ähnliche Einstellungsmöglichkeiten und ließ uns voreinstellen, ob wir die Y-Achse invertieren wollen, um beispielsweise die Kamerasicht durch den Analogstick an unser Spielverhalten anzupassen.

Zum Leid der Xbox-Community wurde die Funktion aber auf der Xbox One wieder entfernt. Dafür kehrt sie jetzt auf der PS5 zurück, was ein Reddit-User scherzhaft mit "360 ist von den Toten zurück und hat sich in etwas anderes verwandelt." kommentierte.

Wie bereits erwähnt, gibt Sony nicht nur Hilfestellung zu den Einstellungen, sondern erklärt in weiteren Videos, wie wir unseren PSN-Account auf der PS5 nutzen können und wie wir die Daten von der PS4 auf die PS5 übertragen:

