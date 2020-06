Sony hat am 11. Juni die PlayStation 5 offiziell enthüllt und mit dem Design für einige Diskussionen gesorgt. Ein Designer hat nun einen weiteren Blickwinkel in diese eingebracht und das Design der PS5 genauer erklärt. Neben der Konsole wurden erste Trailer zu den Spielen der PS5 vorgestellt und damit unter anderem Horizon 2: Forbidden West angekündigt. Wir haben euch schon jetzt alle Spiele der PS5 in unserer Übersicht aufgelistet.



Damit sind einige Fragen rund um die PlayStation bereits geklärt und es bleiben nur noch wenige, aber sehr entscheidende offen:

Wann erscheint die PS5?

Wie viel kostet die PS5?

Wann kann die PS5 vorbestellt werden?

Die Antworten auf diese Fragen dürften nicht mehr allzu weit entfernt sein. Denn Amazon hat nun die PS5 offiziell gelistet und Produktseiten für die beiden Konsolen, sowie das Zubehör online genommen. Noch gibt es auf diesen keine Angaben zum Preise oder Release-Datum der PS5.



Zwischenzeitlich war allerdings bei Amazon Frankreich sogar einmal der 20. November als Release-Datum und 499,99 Euro als Preis zu sehen. Ob diese Daten stimmen, lässt sich aktuell nicht abschätzen.

Die PlayStation 5 bei Amazon

252 10 Mehr zum Thema PS5 - Release, Preis, Hardware: Alle Infos zur PlayStation 5

PS5 vorbestellen: Mit Laufwerk & als Digital Edition

Von der PlayStation 5 gibt es zwei Editionen zu kaufen. Dabei könnt ihr entscheiden, ob ihr weiterhin eine Konsole mit Laufwerk wollt oder eine rein digitale Edition für euch ausreichend ist.

PS5 mit Laufwerk

PS5 mit 4K-Laufwerk vorbestellen: Diese PlayStation 5 verfügt über ein 4K-Blu-ray-Laufwerk. Somit könnt ihr damit im Gegensatz zur PS4 entsprechend Filme und Serien von der Blu-ray-Disc in 4K genießen. Durch das Laufwerk ist die Konsole etwas breiter als die Digital Edition und dürfte aller Voraussicht nach im Preis etwas teurer sein.



Der Vorteil ist natürlich, dass ihr bei der PS5 mit Laufwerk die Möglichkeit habt die Spiele physisch zu kaufen. Somit könnt ihr auch gebrauchte Spiele nutzen. Zudem seid ihr bei Angeboten nicht auf nur digitale Editionen beschränkt.

PS5 mit Laufwerk bei Amazon

PS5 Digital Edition

PS5 ohne Laufwerk vorbestellen: Wer für sich entschieden hat, dass er keine physischen Medien mehr will, der kann bei der PlayStation 5 zur Digital Edition greifen. Diese besitzt kein Laufwerk und damit könnt ihr nur digitale Games spielen. Gleichzeitig erhaltet ihr sie die etwas schlankere PS5. Durch den Wegfall des Laufwerks hat sie eine etwas andere Form.



Des Weiteren gehen wir davon aus, dass sie ohne das Laufwerk auch günstiger ist als die normale PS5.

PS5 ohne Laufwerk bei Amazon

PS5 Zubehör: Controller, Kamera, Headset & mehr

Sony hat neben der PlayStation 5 auch direkt einiges an Zubehör für die Next-Gen-Konsole vorgestellt. Bei Amazon findet ihr dieses ebenfalls bereits.

PS5 DualSense Wireless-Controller

Am wichtigsten ist sicherlich der neue PlayStation 5 DualSense Wireless-Controller. Dieser verfügt über ein größeres Touchpad und die Leuchtleiste ist nun an den Seiten des Pads. Des Weiteren bietet er diese Features:

Adaptive Triggers

Verbesserte Vibration

Eingebautes Mikrofon

Neuer Create-Button

Wir haben euch alle Infos zum PS5 DualSense-Controller bereits gesondert zusammengefasst. Bei Amazon könnt ihr den PS5-Controller dann separat kaufen. Der Preis ist hier ebenfalls noch nicht bekannt.

PS5 DualSense-Controller bei Amazon

DualSense - Bilder zum PS5-Controller ansehen

PS5 HD-Kamera

Für die PlayStation 5 gibt es eine neue Kamera. Diese bietet dabei eine Full-HD-Auflösung. Weitere Details oder Neuerungen im Vergleich zur PS4-Kamera sind bisher noch nicht bekannt.

PS5 HD-Kamera bei Amazon

PS5 Wireless-Headset

Neues PlayStation-Headset: Das PS5 Pulse 3D Wireless-Headset ist speziell auf das 3D-Audio der PlayStation 5 optimiert. Aufgeladen wird es per USB-C und es verfügt über zwei Mikrofone mit Rauschunterdrückung. Weitere Details sind hier noch nicht bekannt.

PS5 Wireless-Headset bei Amazon

PS5 Fernbedienung

Wer möchte, kann sich zu seiner PlayStation 5 direkt eine Fernbedienung dazu kaufen. Mit dieser könnt ihr vor allem die Streaming-Dienste und den Blu-ray-Player der Konsole einfacher und bequemer steuern.

PS5 Fernbedienung bei Amazon

PS5 DualSense Ladestation

PS5-Controller einfacher aufladen: Für eure PlayStation 5 könnt ihr zudem direkt eine DualSense-Ladestation kaufen. Mit dieser lassen sich zwei PS5 Wireless-Controller gleichzeitig aufladen.

PS5 Ladestation bei Amazon