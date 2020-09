PS5: Sony entschuldigt sich für Vorbesteller-Chaos & verspricht mehr Konsolen

Der aktuelle Stand der PS5-Vorbestellungen ist bekanntlich chaotisch: Wer jetzt eine PlayStation 5 beispielsweise auf Amazon oder auf Media Markt/Saturn preordern möchte, schaut nämlich in die Röhre: Die Konsole ist derzeit nicht verfügbar. Das Zeitfenster, in dem die PS5 bei diesen und vielen anderen großen Händlern vorbestellt werden konnte, war so klein, dass viele Spieler*innen jetzt mit leeren Händen dastehen und entsprechend enttäuscht sind.

Dabei erntete insbesondere Sony selbst Kritik: Denn das Unternehmen versprach im Vorfeld, den Beginn der Preorder-Phase deutlich zu kommunizieren. Tatsächlich kündigte Sony den Vorbesteller-Start in der Nacht zum 17. September aber nur wenige Minuten vor dem Beginn auf Twitter an, was für viele völlig überraschend kam und viele andere gar nicht mitbekamen.

Jetzt entschuldigt sich das Unternehmen auf Twitter für das Chaos.

"Die PS5-Vorbestellungen hätten reibungslos auflaufen sollen"

Sonys Worte auf Twitter:

"Lasst uns ehrlich sein: Die PS5-Vorbestellungen hätten reibungslos ablaufen sollen. Dafür entschuldigen wir uns aufrichtig. "

Link zum Twitter-Inhalt

Sony verspricht, mehr PS5-Konsolen an Händler auszuliefern

Wer direkt zum Vorbesteller-Start keine PlayStation 5 abbekommen hat, darf jetzt wieder hoffen. Sony verspricht, mehr Konsolen verfügbar zu machen, und das schon sehr bald:

"In den nächsten Tagen werden wir mehr PS5-Konsolen zur Vorbestellung ausliefern. Entsprechende Händler werden die Details bekanntgeben. Und mehr PS5-Geräte werden zum Ende des Jahres verfügbar sein."

Wann gibt's die PS5 wieder bei Amazon?

Amazon weist derweil in einer Mail an Kunden und Kundinnen daraufhin, die Website des Händlers während der Vorbestellerphase regelmäßig zu überprüfen, da Amazon "möglicherweise zusätzlichen Lagerbestand freigeben könnte". Es dürfte sich also lohnen, in den nächsten Tagen die Augen offen zu halten.

Das ist der aktuelle Stand der PS5-Vorbestellung

Händler können jederzeit die PS5 wieder zur Vorbestellung anbieten, allerdings müsst ihr dann schnell sein: In diesem separaten Artikel informieren wir euch stets, wann die PS5 wieder erhältlich ist:

185 3 Mehr zum Thema PS5 & PS5 Digital vorbestellen: Hier könnt ihr sie noch kaufen [Anzeige]

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Deutschland. Die Laufwerk-Variante wird dabei zu einem Preis von 499 Euro zu haben sein, die Digital-Edition ohne Laufwerk kostet 399 Euro. Alle Infos zur Hardware, den Spielen und mehr findet ihr in unserer großen GamePro-Übersicht.

Konntet ihr mittlerweile eine PS5 vorbestellen? Und was sagt ihr zu Sonys Entschuldigung?