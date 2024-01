PS5-Wandhalterung: So könnt ihr Platz sparen, Controller laden & für schicke Beleuchtung sorgen

Eine elegante und platzsparende Lösung für die Aufbewahrung der PlayStation 5: PS5-Wandhalterungen (hier das Modell von NexiGo).

Dass die PS5 eine tolle Konsole ist, ist keine Frage, nur geht ihre hohe Leistungsfähigkeit eben mit einer stattlichen Größe einher. Selbst die neue PS5 Slim nimmt noch einiges an Platz weg und hat noch dazu das Problem, dass sie ohne zusätzlichen Standfuß nicht aufrecht steht.

Wer die Konsole deshalb aus dem knappen Raum unter dem Fernseher verbannen will, findet eine elegante und platzsparende Lösung in den Wandhalterungen, durch die ihr die PS5 direkt neben oder über dem Bildschirm aufhängen könnt.

In diesem Artikel stellen wir euch kurz ein paar Wandhalterungen vor, die teils sogar noch einige Extras bieten. Beachtet dabei bitte: Ihr solltet für die PS5 Slim nur Halterungen kaufen, die ausdrücklich dafür geeignet sind! Für viele der alten Wandhalterungen ist die neue Konsole nämlich zu klein, sodass sie nicht sicher gehalten werden kann.

Elegant und fast unsichtbar: Die einfachsten PS5-Wandhalterungen

Die einfachsten Wandhalterungen für PS5 sind fast unsichtbar. Hier beim Modell von HumanCentric ist beispielsweise nur oben an der PS5 ein kleiner schwarzer Haken zu sehen.

Von den simpelsten Modellen, die einfach nur die PS5 an der Wand halten, gibt es im Wesentlichen zwei Varianten: Die eine besteht aus einer vertikalen Leiste mit kleinen Haken unten und oben, die die PS5 festhalten. Die andere besteht aus einer Art kleinem Regal, an dem die PS5 von unten mit einer einzelnen Schraube befestigt wird.

In beiden Fällen ist die Halterung selbst fast nicht mehr zu sehen, sobald die PS5 erst mal an der Wand hängt. Bei manchen dieser Halterungen bekommt ihr gleich noch ein paar zusätzliche Haken mitgeliefert, damit ihr eure DualSense Controller direkt bei der Konsole aufhängen könnt. Manchmal können diese Haken direkt an der Halterung der PS5 befestigt werden, in manchen Fällen erfordern sie aber zusätzliche Bohrlöcher.

Hier ein paar Beispiele für simple PS5-Wandhalterungen ohne aufwändige Extras, in Klammern haben wir den aktuellen Preis bei Amazon beigefügt:

Für mehr Geräte oder mit Ladestation: größere PS5-Wandhalterungen

Größere Ladestationen bieten Platz für mehr Geräte und können teilweise sogar die Controller laden.

Falls es euch nicht wichtig ist, dass die Halterung unsichtbar bleibt, könnt ihr natürlich auch zu aufwendigeren Modellen greifen. Diese machen nicht nur einen stabileren Eindruck, sondern bieten häufig auch Platz für zusätzliche Geräte, neben Controllern etwa für ein Headset oder auch für die Medienfernbedienung der PS5.

Manche dieser größeren Wandhalterungen beinhalten sogar Ladestationen für bis zu zwei PS5-Controller, sodass ihr gleich zwei Probleme auf einmal lösen könnt und die Controller zum Laden nicht extra einstecken müsst.

Große Extras: PS5-Wandhalterungen mit Lüfter oder Beleuchtung

PS5-Wandhalterungen mit aufwendiger Beleuchtung oder einer eigenen Lüftung sind oft gar nicht so viel teurer als die einfachen Modelle.

Wenn euch die bisher genannten Modelle nicht genug bieten und ihr spektakuläre Extras haben wollt, gibt es auch Wanderhalterungen, die eine schicke LED-Beleuchtung bieten oder über einen Lüfter verfügen, der für zusätzliche Kühlung eurer Konsole sorgt. Bei den meisten dieser aufwändigen PS5-Wandhalterungen ist auch eine Lade-Halterung für die DualSense Controller dabei, es gibt aber auch Modelle, die sich z.B. nur auf die Beleuchtung konzentrieren.

Oft sind diese aufwändigen Wandhalterungen nur 10 bis 20€ teurer als die simpelsten Modelle. Für welche Art der Wandhalterung man sich entscheidet, ist also weniger eine Frage des Preises als vielmehr eine Frage des Geschmacks.

