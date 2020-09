Neuer PS5-Trailer: Fans glauben, legendäre Spielereihe kehrt zurück

Auf dem großen PS5-Event am Mittwoch dürfte Sony mit großer Wahrscheinlichkeit das Release-Datum und den Preis der Next Gen-Konsole bekanntgeben. Um die Freude der Fans im Vorfeld zu steigern, hat das Unternehmen jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht. Anders als die letzten PS5-Werbespots lässt der allerdings viel Spielraum für Interpretationen und Spekulationen. Einige Spieler*innen glauben nun nämlich, Anspielungen auf zwei bekannte Spielereihen entdeckt zu haben: Socom und Final Fantasy.

Das ist der neue PS5-Werbespot:

Auf dem ersten Blick gibt Sonys neuester PS5-Werbespot nicht viel her. Anders als die letzten beiden Clips bezieht er sich weder auf bestimmte Features der Konsole, noch lässt er uns einen Blick auf die kommenden PS5-Exclusives werfen. Stattdessen sehen wir einen Mann, der mit einer ganzen Armada an Schiffen im Schlepptau in eine neue Welt segelt.

Folgende Easter Eggs wollen Fans im PS5-Werbespot entdeckt haben

Deutet der Trailer auf Final Fantasy 16 hin?

Einige Spielerinnen und Spieler haben mittlerweile allerdings einen genaueren Blick auf den kryptischen Werbespot geworfen und dort ein Luftschiff entdeckt, das sie mit den Titeln der Final Fantasy-Reihe in Verbindung bringen. Unter anderem VG24/7-Redakteuer Alex Donaldon macht auf das fliegende Vehikel auf Twitter aufmerksam:

Link zum Twitter-Inhalt

In den Kommentaren unter seinem Tweet fühlen sich einige direkt an die Luftschiffe aus Final Fantasy 9 und Final Fantasy 6 erinnert und vermuten fernerhin, dass Sony mit dem Werbespot auf einen neuen Teil der JRPG-Reihe hindeutet. Immerhin kamen in den letzten Tagen und Wochen vermehrt Gerüchte dazu auf, dass Sony Final Fantasy 16 im Zuge des PS5-Events enthüllen könnte. Das mögliche Easter Egg im Trailer könnte also ein weiteres Indiz dafür sein.

Oder doch etwas anderes? Natürlich muss sich das Luftschiff im Trailer nicht zwingend auf Squares Fantasy-Rollenspiele oder gar einen neuen Ableger beziehen: Twitter-Mitglied DJ Granblue wirft beispielsweise Granblue Fantasy: ReLink ins Feld, ein vielversprechend aussehendes Action-RPG von Cygames, zu dem wir schon eine ganze Weile nichts mehr gehört haben. Vielleicht gibt es auf dem PS5-Event morgen also auch ein Update dazu.

Vielleicht bedeutet das Luftschiff im Trailer aber auch gar nichts, sondern ist einfach nur ein Luftschiff. Nach der Infoflaute in den letzten Monaten klammern sich viele Spieler*innen ohnehin an jeden noch so kleinen Infofetzen, in der Hoffnung, damit etwas Großem auf der Spur zu sein.

Versteckt der PS5-Trailer ein SOCOM-Easter Egg?

Abseits davon wollen Fans auf dem Segel eines Bootes ein Logo aus den Spielen der Taktik-Shooter-Reihe SOCOM entdeckt haben (im Trailer ab Minute 0:47). Auf Imgur sehen wir ein Bild, das beide gegenüberstellt. Eine Ähnlichkeit ist durchaus zu erkennen, jedoch handelt es sich nicht um das exakte Logo der Navy Seals aus SOCOM:

Einigen Spieler*innen im PS5-Subreddit reicht das aber aus, um nun die Vermutung in den Raum zu stellen, dass uns möglicherweise ein neues Spiel der Shooter-Reihe ins Haus steht. Denn auch dazu gab es im Vorfeld bereits Gerüchte: Bereits Ende 2019 behauptete Branchen-Insider Tidux, dass das Horizon Zero Dawn-Studio Guerilla Games an einem neuen SOCOM arbeiten könnte. Bestätigt ist das natürlich nicht.

Wie schon beim Luftschiff ist letztendlich auch hierbei Skepsis angebracht. Das Logo im PS5-Werbespot muss nicht zwingend auf einen neuen SOCOM-Teil hindeuten, zumal das Symbol auf dem Segel nicht exakt so aussieht wie das aus dem Spiel.

Großes PS5-Event steht in den Startlöchern

Ob der Werbespot nun tatsächlich auf Final Fantasy 16 und/oder SOCOM hindeutet oder eben nicht, werden wir morgen erfahren: Das PS5-Event findet am 16. September um 22 Uhr deutscher Zeit statt.

Was uns dort erwarten könnte, das haben wir in einem separaten Überblick für euch aufbereitet:

102 4 Mehr zum Thema PS5 Showcase - Vorhersage: Das könnte uns Sony morgen alles zeigen

GamePro ist live dabei. Wie immer werdet ihr bei uns alle wichtigen Trailer und Neuankündigungen vom Event finden.