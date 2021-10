Bei Yello könnt ihr jetzt die PlayStation 5 in der Disc Edition für 199 Euro bekommen, und zwar inklusive 12 Monaten PS Plus, die alleine schon 59,99 Euro wert sind. Insgesamt bedeutet das eine Ersparnis von rund 360 Euro gegenüber dem Einzelkauf, falls man denn überhaupt das Glück hat, die Konsole irgendwo zu bekommen. Dafür müsst ihr allerdings einen Strom- oder Gasvertrag bei Yello abschließen. Wie viel ihr dabei bezahlen müsst, ist je nach Region und gewählten Optionen verschieden und wird euch vor der Bestellung natürlich individuell ausgerechnet.

Wir haben uns den Preis exemplarisch für unsere eigene Region ausrechnen lassen und mit anderen Anbietern verglichen. Er stellte sich dabei als ziemlich durchschnittlich heraus. Durch den Anbieterwechsel an sich würden wird also kaum etwas sparen oder verlieren, hätten aber immerhin die rund 360 Euro im Vergleich zum Einzelkauf eingespart.

Lieferdauer: Ein Haken gibt es bei dem Angebot allerdings: Bis ihr die PS5 tatsächlich in euren Händen haltet, kann einige Zeit vergehen. Nach Abschluss des Vertrags dauert es nämlich erst mal ein bis vier Wochen bis zur Vertragsbestätigung. Von da an vergehen nochmal vier Wochen, bis euch die Konsole zugesandt wird. Ihr müsst also insgesamt mit einer Wartezeit von fünf bis acht Wochen rechnen.

Verfügbarkeit der PS5: Bis die PS5 gut verfügbar sein wird, dürfte es allerdings noch sehr viel länger dauern. Bis ins nächste Jahr hinein wird sie vermutlich nur in kürzen Schüben verkauft werden, die innerhalb von Minuten ausverkauft sind, oder bei kleinen Händlern zu stark überhöhten Preisen verfügbar sein. Davon abgesehen sind derzeit gelegentliche Tarifdeals wie der vorliegende die einzige Chance, an die PS5 zu kommen.

Wenn ihr hinsichtlich der Verfügbarkeit der PS5 auf dem neuesten Stand bleiben wollt, empfiehlt es sich übrigens, unserer PS5-Ticker im Auge zu behalten:

