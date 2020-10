PS5 & Zubehör: Mit diesen Fotos kommt ihr der Konsole ganz nah

Lange dauert es nicht mehr, dann erscheint die PlayStation 5. Wer sich vorab einen sehr detaillierten Eindruck von der neuen Konsole und seinem Zubehör machen will, kann das dank neuer hochauflösender Fotos tun, die Sony jetzt in einer Galerie auf Flickr veröffentlicht hat (via GameSpot).

PS5-Hardware in hochauflösender Qualität

Kurz vor Launch hat Sony die PlayStation 5 plus Zubehör noch einmal stilvoll in verschiedenen Blickwinkeln ablichten lassen, damit wir uns die nächste Generation auch ohne eigene Hardware zu Hause ganz genau anschauen können. So zeigen die hochaufgelösten Fotos die kurvige Konsole im Detail, aber auch in weitwinkligen Aufnahmen:

Das Gleiche gilt für das Zubehör wie dem DualSense oder dem Pulse 3D-Headset, von dem wir hier ein paar Nachaufnahmen rausgesucht haben:

Sämtliche Fotos der PS5-Hardware könnt ihr euch in der Flickr-Galerie von Sony anschauen.

Wir können ganz nah ran: Die Fotos zeigen die Hardware bereits ohne Zoom schon sehr detailliert. Wer aber wirklich ganz nah ran will, kann die hochaufgelöste Qualität nutzen und sich die Materialstruktur durch Heranzoomen noch genauer anschauen. Und damit meinen wir wirklich sehr sehr nah. Denn dadurch können wir beispielsweise die PlayStation-Buttons (Kreuz, Kreis, Dreieck & Viereck) innerhalb der weißen Seitenflügel alle einzeln erkennen. Und beim DualSense-Controller können wir uns das matte Touchpad so genau anschauen, dass wir beinahe das Gefühl haben, es schon fühlen zu können.

Wie sich der neue PS5-Controller aber wirklich anfühlt bzw. spielt, wissen wir auch schon. GamePro-Redakteur Hannes Rossow konnte bereits auf der PS5 spielen und ist vom DualSense durchaus angetan:

151 8 Mehr zum Thema Ich habe auf der PS5 gespielt & liebe den DualSense schon jetzt

Die PS5 erscheint hierzulande am 19. November 2020. Um den Release weiter vorzubereiten, veröffentlichte Sony auch eine neue PlayStation-App:

25 2 Mehr zum Thema PS5: Bereitet euch mit der neuen PlayStation App auf den Launch vor

Wie findet ihr die Fotos? Bringen euch solch hochauflösende Bilder etwas, wenn es um den Kauf der Konsole und das Zubehör geht?