PS6 und neue Xbox: Insider verrät neues Detail zu den Specs der Next Gen-Konsolen

Microsoft und Sony arbeiten bereits an Next Gen-Konsolen – viel bekannt ist zu denen allerdings noch nicht.

Der Release der Next Gen-Konsolen PlayStation 6 und einer neuen Xbox dürfte noch etwas entfernt sein, bezüglich der Details der neuen Systeme brodelt die Gerüchteküche aber bereits jetzt regelmäßig ziemlich ordentlich.

Jetzt hat sich der bekannte Branchen-Insider Kepler_L2 im NeoGAF-Forum zu den neuen Konsolen geäußert und dabei auch einige konkrete Details zu den Specs der neuen Konsolen genannt, die unter anderem auf Reddit noch einmal zusammengefasst wurden (via gamerant.com).

Die wichtigste Info: Dem Insider zufolge werden sowohl die PlayStation 6 als auch die neue Xbox von AMDs UDNA-Architektur befeuert, dem Nachfolger der aktuellen und erst in diesem Jahr eingeführten RDNA 4-Architektur.

Vorteile bei KI-Prozessen und Ray Tracing

UDNA soll gegenüber dem aktuellen RDNA 4 vor allem bei der Ray Tracing-Performance und KI-Prozessen Vorteile haben – diese werden dem Insider zufolge etwa doppelt so groß bzw. schnell sein. Die Verbesserungen bei der Rasterisierung – also der Umwandlung von dreidimensionalen Modellen in ein zweidimensionales Bild – sollen bei knapp 20 Prozent liegen.

Da bereits der Sprung von RDNA 2, welche in den aktuellen Konsolen PS5 und Xbox Series X verbaut ist, auf RDNA 4 in bestimmten Bereichen recht groß war, dürfte der Leistungszuwachs bei den neuen Konsolen erheblich sein – gesetzt natürlich den Fall, dass Kepler_L2 mit seinen Prognosen Recht behält.

Das würde dann übrigens auch bedeuten, dass beide Next-Gen-Konsolen keinen 3D V-Cache in ihren CPUs haben. Diese ebenfalls von AMD entwickelte Technologie erhöht den Cache-Speicher, was wiederum der Gaming-Leistung zugute kommen kann.

Kommt die neue Xbox ein Jahr früher als die PS6?

Kepler_L2 äußert sich allerdings nicht nur zu den Hardware-Specs der neuen Konsolen, sondern gibt auch einen Tipp zum Release-Jahr von PS6 und neuer Xbox ab. Laut ihm sei das Jahr 2027 ein wahrscheinlicher Zeitpunkt, allerdings sei speziell Microsoft daran interessiert, mit der neuen Xbox noch ein Jahr früher zu erscheinen.

Das würde durchaus Sinn ergeben, schließlich sollen 2026 auch First Party-Giganten wie Gears of War: E-Day oder das neue Forza erscheinen. Auf einer neuen Konsole könnte man diese Titel technisch noch einmal deutlich mehr glänzen lassen.

Wie immer gilt jedoch, dass es sich bei diesen Äußerungen um unbestätigte Spekulationen handelt. Kepler_L2 gilt zwar als verlässlich, könnte mit seinen Prognosen aber natürlich auch daneben liegen. Dass AMD die Chips für die neue Xbox liefern wird ist allerdings bereits sicher – vor ein paar Tagen hatte Microsoft eine mehrjährige Partnerschaft mit dem Unternehmen angekündigt.