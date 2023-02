PS6 und Xbox Series X/S-Nachfolger: Microsoft-Dokument nennt frühestmögliches Erscheinungsjahr

Sollte die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft über die Bühne gehen, gehört auch Call of Duty zum Xbox-Unternehmen. Microsoft hat Sony bereits versichert, dass der Multiplayer-Shooter noch bis 2027 für PS-Konsolen erscheinen wird. Danach wägt Microsoft erneut ab.

Nun wurde ein Dokument öffentlich zugänglich, in dem sich die Competition and Markets Authority, also die Wettbewerbsbehörde des Vereinigten Königreichs, mit der möglichen Wettbewerbsverzerrung durch den Xbox-Deal befasst. Aus dem Dokument geht indirekt hervor, wann die Nachfolgekonsolen für Xbox Series X/S und PS5 erscheinen.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Wochen findet ihr hier, alles zum neueren Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

PS5 und Xbox Series X/S bleiben im bekannten Zyklus

Normalerweise veröffentlichen Sony und Microsoft ihre neuen Heimkonsolen in einem Rhythmus von etwa sieben Jahren. Dem Dokument zufolge wird das genauso bleiben. Denn zu dem Zeitpunkt, an dem Microsoft den Launch von Call of Duty für PS-Konsolen neu überdenkt, will Sony seine neue Konsole veröffentlichen:

Wenn SIE [Sony Interactive Entertainment, Anm. d. Red.] die nächste Generation der PlayStation-Konsole auf den Markt bringt (was wahrscheinlich um das Jahr 2027 herum der Fall sein wird), hätte SIE den Zugang zu Call of Duty und anderen Activision-Titeln verloren und wäre damit extrem anfällig für einen Wechsel der Verbraucher und eine damit einhergehende Verschlechterung ihrer Wettbewerbsfähigkeit.

Somit erscheint die PS6 möglicherweise um das Jahr 2027 herum. Microsoft präzisiert, wann die neue Konsolengeneration vermutlich eingeläutet wird. In einer Antwort an die CMA-Behörde heißt es:

Die Parteien bestreiten nicht, dass ein Teil der Spieler zu Beginn einer neuen Generation ihren Konsolenbesitz neu bewerten wird. Sie stellen aber auch fest, dass dies ein Ereignis ist, das nur etwa alle acht Jahre eintritt. Die nächste neue Konsolengeneration wird voraussichtlich nicht vor Herbst 2028 erscheinen.

Außerdem hätte Sony ab 2023 noch fünf Jahre Zeit, sich einen Konkurrenten für Call of Duty zu überlegen. Demnach könnten die PS6 und den Nachfolger für Xbox Series X/S um Herbst 2028 veröffentlicht werden.

Den Auslöser des Streits seht ihr hier:

627 5 Mehr zum Thema Microsoft will Activision Blizzard für 70 Mrd. US-Dollar kaufen

Release und Übernahme noch nicht in trockenen Tüchern

Obwohl Sony und Microsoft schon mit festen Erscheinungsjahren planen, kann sich im Laufe der Zeit immer noch etwas an diesem Zeitraum ändern. Der Zeitraum von sieben bis acht Jahren ist ein normaler Veröffentlichungszyklus neuer Konsolen. Doch Innovationen in der Technik oder eventuelle Fehlkalkulationen könnten dazu führen, dass sich der Release der PS6 und dem Nachfolger der Xbox Series X/S verschieben.

Auch die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft ist noch nicht in Stein gemeißelt. Sollte es wirklich zum Deal kommen, plant Microsoft zwar, neu erscheinende CoD-Spiele auch für PlayStation und die Switch verfügbar zu machen, die Frage ist nur, wie lange das der Fall ist. Im schlimmsten Fall muss Sony ab 2028 ohne die populäre Serie planen.

Welchen Zeitraum würdet ihr für den Release der neuen Konsolengeneration angemessen halten?