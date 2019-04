Hurra, wir können ab sofort ungeliebte alte PSN-IDs durch einen neuen coolen Namen ersetzen. Doch das langersehnte Feature kann bei einigen PS4-Spielen schwere bis leichte Probleme mit sich bringen. Wer seinen PSN-Namen ändern will, der sollte sich die unteren Listen also genauer anschauen.

Spiele mit schwerwiegenden Problemen

Diese Liste fasst alle Spiele zusammen, bei denen die Namensänderung für schwerwiegende Probleme wie den Verlust des Spielstandes sorgt.

Disc Jam

MLB The Show 16

Everybody's Golf

MLB The Show 15

Just Dance 2017

ONRUSH

LittleBigPlanet 3

The Golf Club 2

MLB 14 The Show

Worms Battlegrounds

Diese schwerwiegenden Probleme können auftreten

Der Benutzer könnte Ingame-Währung (entweder bezahlt oder verdient) verlieren

Verlust von Spielständen, einschließlich Punkten und Fortschritten für das Freischalten von Trophäen

Verlust von spielergenerierten Inhalten oder Teile des Spiels, die nicht richtig funktionieren, sowohl online als auch offline

Was tun? Wenn ihr also eines oder mehrerer der oben genannten Spiele noch zocken wollt, dann empfiehlt euch Sony ausdrücklich, die PSN-ID lieber nicht zu ändern. Es sei möglich, dass durch das Ändern der Online-ID permanente Fehler am Spiel entstehen oder Daten verloren gehen.

Spiele mit weniger schwerwiegenden Problemen

Diese Liste fasst alle PS4-Spiele zusammen, bei denen Sony Probleme nach der PSN-Namensänderung festgestellt, jedoch nicht als schwerwiegend eingestuft hat. Sie beeinflussen das Spielerlebnis nicht negativ.

Absolver: Downfall

Marvel vs. Capcom: Infinite

Assassin's Creed IV Black Flag

MLB The Show 17

Big City Stories

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4

Bloodborne

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Trilogy

Call of Duty: Ghosts

NARUTO STORM 4 : Road to Boruto Expansion

Crossout

NBA 2K19

Dark Souls 2 Scholar of the First Sin

PlayStation VR Worlds

Dark Souls 3

Rock Band 4

DRAGON QUEST BUILDERS

ROCKSMITH 2014 EDITION - REMASTERED

FIFA 17 Standard Edition

The Last of Us Remastered

Gauntlet: Slayer Edition

Titanfall 2

GOD EATER 2 Rage Burst

Trackmania Turbo

Grand Theft Auto 5

Trove

GUNDAM VERSUS

UNCHARTED 4: A Thief's End

GUNS UP!

UNO

Injustice 2

Warframe

KILLZONE SHADOW FALL

WipEout Omega Collection

Diese kleinen Probleme können auftreten

Euch und anderen Spielern werden weiterhin die alte Online-ID angezeigt oder die Online-ID ist in manchen Bereichen eines Spiels (Ingame-Ranglisten, Bestenlisten usw.) nicht mehr sichtbar.

Bei manchen Spielen aktualisiert sich die Online-ID automatisch, wenn ihr euch beim Spiel ab- und wieder anmeldet oder wenn nach der Anmeldung bestimmte Gameplay-Aktivitäten erfolgen.

PlayStation-Benutzerkonten können von Spielkonten entfernt werden. Durch das erneute Verknüpfen von Konten kann die ursprüngliche Verknüpfung möglicherweise wiederhergestellt werden.

Manche Spieleinstellungen werden möglicherweise wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt (Audio, Controller usw.). Bei manchen Spieletiteln können die Einstellungen wiederhergestellt werden, wenn du dich beim Spiel ab- und wieder anmeldest.

Welche Spiele verursachen keine Probleme?

Hierunter fasst Sony alle Games zusammen, "bei denen die Kompatibilität mit der Funktion zum Ändern der Online-ID getestet wurde und keine bekannten Probleme gefunden wurden". Die komplette Liste aller problemfreien Spiele findet ihr bei Sony.