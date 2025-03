PSVR2 ab jetzt 150€ günstiger: Schnappt euch die VR-Brille zum Top-Preis und erlebt PS5-Spiele auf eine ganz neue Art!

Mit dem neuen Preis ist die PSVR2 jetzt sogar günstiger als die Meta Quest 3.

Normalerweise ist VR-Gaming mit hohen Einstiegshürden verbunden. Die Brillen sind ziemlich teuer, man braucht eine Menge Platz und die Auswahl an Spielen ist auch eher übersichtlich. Zumindest eins dieser Probleme geht Sony jetzt an und reduziert den Preis für die PSVR2 jetzt dauerhaft um 150 Euro!

Die PSVR2 ist jetzt dauerhaft günstiger als die Meta Quest 3

Erst am 27. Februar hat Sony verkündet, dass die PSVR2, ihre VR-Brille für die Playstation 5 und den PC, einen neuen Preis bekommen wird, und schon jetzt setzt Amazon das Ganze in die Tat um: Ab sofort bezahlt ihr 150 Euro weniger. Damit sticht sie sogar die Meta Quest 3 aus, was den Preis angeht.

Mit der PSVR2 hat Sony eine richtig starke VR-Brille jetzt dauerhaft heruntergesetzt.

Wer also schon immer mal ins VR-Gaming einsteigen wollte, aber bisher wegen des Preises gezögert hat, der sollte jetzt nochmal einen Blick auf die PSVR2 werfen, die es jetzt wesentlich günstiger zu haben gibt. Nicht für Leute mit PS5 kann sich die Brille lohnen: Die PSVR2 ist mit dem passendem Adapter auch mit dem PC kompatibel, sodass ihr theoretisch keine PS5 braucht, um VR-Spiele zu zocken.

Was bringt die PSVR2 mit? Ein Überblick über das VR-Headset

Das erste, was bei der Produktbeschreibung der VR-Brille auffällt, sind beiden Displays, denn die haben es echt in sich! Die OLED-Displays mit einer Auflösung von 2000x2014 Pixeln pro Auge bieten euch ein extrem scharfes und klares Bild. Die Bildschirme schaffen sogar 4K-HDR-Grafik mit links und lassen eure Spiele so besonders lebensecht wirken.

Die Bildwiederholrate von 120 Hz ist perfekt aufs Gaming abgestimmt. Was den Realismus weiter erhöht: Die PSVR2 hat mit 110 Grad ein vergleichsweise breites Sichtfeld und durch die integrierten Kameras müsst ihr beim Spiel auch keine Sorgen haben, dass ihr euch den von den Kameras erfassten Bereich zu verlassen.

Die Controller haben nicht nur ein sehr cooles Design, sondern sind auch sehr hochwertig verarbeitet.

Aber kommen wir zu dem Feature, was das VR-Headset von anderen unterscheidet: Dem Eye Tracking. Ihr könnt also Menüs und Spiele alleine durch die Bewegung eurer Augen steuern, was super simpel und intuitiv ist.

Als Negativpunkt lässt sich anführen, dass die PSVR2 im Gegensatz kein kabelloses, eigenständiges System ist, sondern mit einer PS5 oder dem PC verbunden sein muss. Dafür bietet sie euch Vorzüge, die euch keine andere VR-Brille bietet und ist durch die Preisanpassung jetzt auch günstiger als die Meta Quest 3.