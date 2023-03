Zockt ihr mit der PSVR 2, solltet ihr euren Fernseher ausschalten – oder diesen Trick verwenden

Sonys PSVR 2 mag es hell, aber nicht jede Lichtquelle ist gut für sie.

Die PSVR 2 ist technisch weitaus besser ausgestattet, um die Bewegungen eures Körpers, eurer Hände und sogar eurer Augen zu verfolgen. Von zentraler Bedeutung sind dabei vier Kameras, die in der Brille verbaut wurden und die Umrisse eures Zimmers erkennen. Dadurch kann sie ihre Position im Raum bestimmen und ihr könnt völlig in Spielen wie Horizon: Call of the Mountain abtauchen.

Das Tracking kann aber auch abhängig von den Lichtverhältnissen in eurer Wohnung unpräzise werden. Etwa, wenn es zu dunkel ist, oder euer Fernseher großflächig zu viel Licht abstrahlt. Letzteres lässt sich aber ganz einfach vermeiden, es gibt sogar eine versteckte Einstellungsoption, die ihr unbedingt verwenden solltet!

Möglichkeit #1: Fernseher abschalten beziehungsweise abdunkeln!

Da bei VR-Headsets herkömmliche Kameralinsen eingesetzt werden, sind diese auch den optischen Eigenschaften jeder anderen Kamera unterworfen. Unter anderem überstrahlen große, hell leuchtende Flächen ihre Umgebung und werden als reines Weiß interpretiert.

Im Idealfall wird der BIldschirm klar aufgelöst, in bestimmten Situationen ist das aber nicht garantiert.

Nimmt euer Fernseher viel Raum ein und verfügt über eine hohe Helligkeit, kann es in der Folge passieren, dass die Kameras der PSVR 2 euer Zimmer nicht mehr korrekt vermessen können und es zu Tracking-Fehlern kommt. Ist der Rest eurer Wohnung abgedunkelt, dann verstärkt sich der Effekt zusätzlich. Auch kann Bewegung auf dem Bildschirm den Algorithmus, der im Hintergrund die Positionsveränderung kalkuliert, zu falschen Berechnungen führen.

Seid ihr aber ohnehin gerade allein und benötigt den sogenannten Social Screen nicht, über den Freunde euren Spielfortschritt auf dem Fernseher beobachten können, dann könnt ihr den TV auch einfach ausgeschaltet lassen. Das spart Strom und ihr müsst auch nicht erst den Ton stummschalten – das solltet ihr nämlich ohnehin tun, damit sich der Spiel-Sound nicht doppelt.

Alternativ könnt ihr auch HDR an der Konsole abschalten oder den Fernseher in einen energiesparenden Bildmodus versetzen. Dann sollte zumindest der Bereich um den TV herum nicht mehr so extrem überbelichtet werden.

Möglichkeit #2: Tracking-Support aktivieren!

In den Einstellungen der PSVR 2 ist ein Menüpunkt aufgeführt, mit dem das Tracking der VR-Brille verbessert werden kann.

Hier findet ihr die Einstellung:

Systemeinstellungen > Zubehör > PSVR 2 > Tracking-Unterstützung

Dem Bildschirmrand eures TVs wird dann ein dunkler Rahmen verpasst, der die Intensität des ausgesandten Lichts und die emittierende Fläche reduziert. Die Kameras des VR-Headsets sollten also nicht mehr die Orientierung verlieren.

Tracking hat sich verbessert, aber ihr solltet auf eure Lichtverhältnisse achten

Im Gegensatz zur PSVR 1, bei der eine externe Kamera die Bewegungen des Headsets und der grobschlächtigen Move-Controller erfasste, verfügt die neue Generation über massive Verbesserungen beim Tracking. Die meisten von euch werden daher auf keine Probleme stoßen, ist das aber mal der Fall, gibt es einfache Lösungsansätze, etwa wenn es zu dunkel für die PSVR 2 ist.

Auf welche Probleme seid ihr bisher bei der PSVR 2 gestoßen?