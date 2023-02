PSVR 2-Lieferumfang: Alle Inhalte der Box auf einen Blick

Bevor die PSVR 2 am 22. Februar erscheint, hat uns Sonys neues Virtual Reality-Headset bereits erreicht. Ob uns die neue Hardware aus technischer Sicht überzeugt und wie uns mit Horizon: Call of the Mountain der große Exklusivtitel zum Launch gefällt, das dürfen wir euch erst in den kommenden Tagen verraten. Heute können wir aber schon den Lieferumfang der PSVR 2 enthüllen und euch sagen, welche Inhalte sich im Karton befinden.

Lieferumfang der PSVR 2:

VR-Headset

Sense-Controller (2x)

USB-C-Ladekabel (Controller)

Stereokopfhörer

Ohrpolster (6x)

Handbuch

Garantie

Wichtige Infos zur Kabellänge

Im Gegensatz zur Oculus Quest 2, ist die PSVR 2 kein kabelloses Headset und kann nur in Verbindung mit der PS5 genutzt werden. Damit beide Hardware-Komponenten verbunden sind, muss vorab ein USB-Kabel an die Konsole angeschlossen werden.

Wie lang ist das USB-Kabel? 4,5 Meter.

Um die beiden Sense-Controller zu laden, ist im Lieferumfang zudem ein 140cm langes USB-C-Kabel enthalten.

Die PSVR 2 im Größenvergleich

Damit ihr ein besseres Verständnis von den Maßen des PSVR 2-Headsets und der beiliegenden Sense-Controller bekommt, hier ein direkter Größenvergleich mit der Oculus Quest 2:

Was das Gewicht beider Headsets anbelangt, kommt die PSVR 2 auf ca. 600 Gramm, während die Oculus Quest 2 mit ca. 520g deutlich leichter ist. Wie sich das Plus an Gewicht auf den Tragekomfort auswirkt, werden wir euch in den kommenden Tagen vor Release verraten.

Alle wichtigen Infos zur PSVR 2 findet ihr hier:

40 5 Alle Infos Release, Preis, Specs, Launch-Spiele und mehr

Die PSVR 2 in der Vorschau

19:32 PSVR 2 und das neue Horizon angespielt - Das ist der Hammer!

Kollege Sebastian Zeitz konnte die PSVR 2 bereits auf einem Vorschau-Event in London testen. Seinen Erfahrungsbericht findet ihr ebenso auf GamePro, wie seine Preview zu Horizon: Call of the Mountain, dem ersten großen Exklusivspiel für Sonys neues VR-Headset.

Für mehr Informationen zur PSVR 2, schaut in den kommenden Wochen bis zum Release am 22. Februar auf GamePro vorbei. Wie uns das Headset und die ersten Spiele gefallen, werden wir euch in ausführlichen Tests verraten.