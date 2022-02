Bei Otto bekommt ihr jetzt das PSVR Starter Pack V2, das neben dem PlayStation VR-Headset für PS4 und PS5 auch die Minispielsammlung VR Worlds enthält, für 199 Euro statt 299 Euro im Angebot. Laut Vergleichsplattformen gab es das Headset seit mehr als einem Jahr nirgendwo mehr so günstig, weder in diesem noch in einem anderen Bundle.

Das liegt daran, dass das PlayStation VR-Headset schon lange nur noch sehr schlecht verfügbar ist. Auch jetzt ist es bei kaum einem anderen Händler zu bekommen, es sei den zu stark überhöhten Preisen. Otto hingegen verspricht eine Lieferung in zwei bis drei Tagen. Das Angebot läuft nur noch bis morgen, sofern es nicht vorher ausverkauft ist. Schon jetzt sind laut Otto nämlich nur noch wenige Exemplare auf Lager. Hier findet ihr den Deal:

Was bietet das PSVR Starter Pack?

Das PSVR Starter Pack enthält das PSVR-Headset in der leicht verbesserten Version V2, die PlayStation Camera und alles nötige Zubehör wie Kabel und Prozessoreinheit. Das schließt auch den Kamera-Adapter ein, den man für die Verwendung mit der PS5 benötigt. Die Minispielsammlung VR Worlds liegt als Downloadcode bei. Sie enthält die Spiele The London Heist, Ocean Descent, Scavengers Odyssey, VR Luge und Danger Ball.

Jetzt kaufen oder auf PlayStation VR2 warten?

Sony hat bereits einen Nachfolger des PSVR-Headsets namens PSVR 2 angekündigt. Dieses wird dem älteren Modell weit überlegen sein, unter anderem aufgrund der höheren Auflösung (2.000 x 2.040 pro Auge statt 960 x 1.080) und den ins Headset integrierten Kameras. Einen offiziellen Erscheinungstermin für PSVR 2 gibt es allerdings noch nicht. Das Headset dürfte frühestens Ende des Jahres, möglicherweise sogar erst im nächsten Jahr erscheinen. Ob es dann gut verfügbar ist oder ob es ähnlich schwierig zu bekommen sein wird wie die PS5, ist ebenfalls offen.

Auch der Preis ist noch nicht festgelegt, er dürfte aber weit höher liegen als beim aktuellen Angebot für das ältere Headset. Angesichts der Spezifikationen würde uns ein Preis von rund 500 Euro nicht wundern. Wer wartet, bekommt also letztendlich ein sehr viel besseres Gerät, muss aber Geduld und womöglich einen dicken Geldbeutel mitbringen. Mehr zu PSVR 2 könnt ihr hier erfahren:

