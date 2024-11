PSVR2 jetzt 200€ günstiger im Angebot: Die PS5-VR-Brille ist die große Überraschung des Black Friday 2024!

Eines der besten Gaming-Schnäppchen des Black Friday 2024 ist gerade gestartet: Das PSVR2 Headset für PS5 gibt's jetzt stolze 212€ günstiger!

Lange Zeit war das PSVR2-Headset erstaunlich preisstabil, jetzt könnt ihr die VR-Brille für PS5 endlich zum Schnäppchenpreis abstauben! Im Black-Friday-Angebot bei MediaMarkt bekommt ihr es jetzt stolze 212€ günstiger im Vergleich zum UVP – eine hervorragende Gelegenheit, um endlich in die virtuelle Realität einzutauchen und PS5-exklusive VR-Spiele wie Horizon Call of the Mountain oder den VR-Modus von Resident Evil 4 zu spielen:

Theoretisch ist das Angebot noch mindestens bis zum Ende des Black Week Sales bei MediaMarkt am 28. November gültig, angesichts des sehr günstigen Preises solltet ihr aber damit rechnen, dass das PlayStation VR2-Headset schon früher ausverkauft sein könnte.

PlayStation VR2: Was kann die PS5-VR-Brille?

Im Gegensatz zum Vorgänger gibt's bei PlayStation VR2 integrierte Kameras und direkt mitgelieferte Motion Controller.

PlayStation VR2 ist ein hochwertiges VR-Headset, das euch die virtuelle Realität in hoher Bildqualität erleben lässt. Das Display bietet eine Auflösung von 2000 x 2040 Pixeln und eine Bildwiederholfrequenz von 120Hz, damit auch schnelle Bewegungen flüssig dargestellt werden können. Außerdem bietet PSVR2 ein vergleichsweise weites Sichtfeld von 110 Grad, wodurch ihr euch noch besser als Teil der Spielwelt fühlen könnt.

Im Vergleich zum Vorgänger gibt es noch einige weitere Verbesserungen. So sind nun wie bei der Meta Quest die Kameras direkt ins Headset integriert. Das Aufstellen einer externen Kamera entfällt also und ihr könnt euch freier bewegen, weil ihr nicht mehr in deren Sichtfeld bleiben müsst. Außerdem werden jetzt hochwertige Motion Controller direkt mitgeliefert.

1:48 Neuer Resident Evil Village-Trailer zeigt den gruseligen PSVR2-Modus

Mit Eyetracking bietet PlayStation VR2 zudem ein Feature, das nicht mal die Meta Quest 3 besitzt. Allein durch die Bewegungen eurer Augen könnt ihr euch hier durch die Menüs navigieren, was bereits erstaunlich gut funktioniert und die Bedienung ein gutes Stück intuitiver macht.

Übrigens kann das PSVR2-Headset inzwischen durch einen Adapter (den ihr allerdings separat dazukaufen müsst) auch am PC verwendet werden. Damit ist es die einzige VR-Brille, mit der ihr sowohl PS5-exklusive VR-Spiele als auch VR-Titel auf Steam wie Half-Life Alyx spielen könnt. Mit PlayStation VR2 schlagt ihr somit zwei Fliegen mit einer Klappe.

Ein Nachteil gegenüber der Konkurrenz bleibt aber natürlich bestehen: PSVR2 ist nach wie vor keine eigenständige VR-Brille, sondern muss per Kabel mit der Konsole bzw. dem PC-Adapter verbunden werden. Wer die maximale Bewegungsfreiheit genießen und das VR-Headset mobil sogar im Freien verwenden möchte, ist daher mit der Meta Quest 3 besser dran.

