Neuer Resident Evil Village-Trailer zeigt den gruseligen PSVR2-Modus

Am 22. Februar erscheint das kostenlose VR-Upgrade für Capcoms Horror-Hit Resident Evil Village. Wie das Spiel in PSVR2 aussieht, könnt ihr im neuen Trailer sehen. Wie schon den Vorgänger Resident Evil 7, könnt ihr dann auch den Nachfolger komplett in VR erleben.

Um den neuen Modus nutzen zu können, braucht ihr eine PS5, PSVR2 und das Spiel. Im Trailer sieht der neue Modus herrlich grauenvoll aus und man kann wohl mit Sicherheit sagen, dass er für allerlei Herzrasen und Angstschweiß sorgen dürfte. Alle Infos zum VR-Modus findet ihr in unserer Übersicht.